Catherine Boutet e David, moglie e figlio Riccardo Cocciante/ Prima volta fu casuale

Catherine Boutet e Riccardo Cocciante stanno insieme da una vita. Il prossimo anno, nel 2022, celebreranno cinquant’anni di amore e lavoro, l’una al fianco dell’altro. Catherine Boutet, infatti, e anche la manager ufficiale del marito e da sempre cura i suoi interessi artistici e professionali. I due si sarebbero conosciuto per puro caso, quando la Boutet era in partenza per gli Stati Uniti d’America.

“Il nostro primo incontro è stato casuale”, ha svelato in una recente intervista a Il Corriere della Sera, Riccardo Cocciante. “Lei all’epoca faceva l’attrice ed era in partenza per New York. Ma Cathy, che si trovava a Roma per salutare una sorella, decise dopo il nostro incontro di non partire per stare con me”. Un vero e proprio colpo di fulmine, quindi, che ha generato in seguito anche la nascita del loro unico figlio, David Cocciante.

Catherine Boutet e Riccardo Cocciante, 50 anni di passione e lavoro

“Nel 2022 celebriamo 50 anni di lavoro assieme. E non ha mai recriminato sulla scelta di lasciare il teatro per me”, ha raccontato orgoglioso Riccardo Cocciante. La coppia è convolata a nozze nel 1983 e nel 1990 è nato il figlio David, che oggi ha trentuno anni e vive a New York dove lavora come grafico musicale. Da quando si sono innamorati, Catherine Boutet e Riccardo Cocciante hanno deciso di viversi profondamente ogni giorno, mischiando alla loro relazione anche il lavoro.

Infatti dopo essersi conosciuti meglio, Riccardo Cocciante ha voluto al suo fianco Catherine come manager, intravedendo il lei tutte le qualità necessarie per ricoprire un ruolo così importante. Evidentemente il cantante non sbagliava: in tutti questi anni, la sua dolce metà ha curato i suoi aspetti professionali in maniera impeccabile.

