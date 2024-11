Quando si parla di Riccardo Cocciante è impossibile non parlare anche della moglie Catherine Boutet, la donna che da più di 50 anni condivide con lui non solo la vita privata ed affettiva, ma anche quella lavorativa. Dall’incontro del tutto casuale a bordo di un aereo diretto a New York al grande amore; un sentimento che li lega ancora oggi rendendoli una delle coppie più unite e longeve del mondo della musica. Riccardo Cocciante, intervistato dal settimanale Oggi parlando proprio della moglie Catherine Boutet ha racconto: “lei viveva in Francia, recitava”. Nel 1971 Catherine si reca a Roma per far visitare alla sorella prima di partire per motivi di lavoro per gli Stati Uniti d’America. “L’ho conosciuta in circostanze fortuite. E da allora non ci siamo più staccati” – ha confessato lo chansonnier italiano conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo.

La loro vita è cambiata per sempre da quando si sono conosciuti, visto che la stessa Catherine ha rinunciato al suo viaggio decidendo di restare accanto al suo amato Riccardo. “È rimasta con me. Abbiamo lavorato assieme, prima di iniziare una storia” – ha detto Cocciante.

Riccardo Cocciante: “mia moglie Catherine Boutet è la vestale della mia poetica”

In pochi lo sanno ma Catherine Boutet, la moglie di Riccardo Cocciante, ha giocato un ruolo determinante nella carriera del compagno e nella nascita di quel capolavoro che è Notre Dame de Paris. “Cathy è la vestale della mia poetica. Con lei e grazie a lei, ho firmato il primo contratto discografico” – ha dichiarato Cocciante dalla pagine di Oggi rivelando un dettaglio importante – “è stata decisiva per Notre Dame de Paris, un progetto avversato da tanti. È mia moglie che mi ha convinto ad accettarlo”. Dalla loro unione è anche un figlio di nome David che vive in America dove lavora nel campo della musica e della cultura. Proprio l’artista parlando del figlio ha raccontato che, nonostante il suo nome altisonante, è cresciuto bene lontano dalle frustrazioni libero di poter intraprendere il lavoro dei suoi sogni.

“Ha saputo trovare una strada alternativa, autonoma. Ha 34 anni, è diventato un talentuoso designer” – ha raccontato Cocciante sul solo ed unico figlio nato dall’amore con la moglie Catherine Boutet.