Catherine Boutet e David, moglie e figlio Riccardo Cocciante/ Uniti anche nel lavoro

Decidere di lavorare insieme per una coppia può non essere semplice proprio perché si può finire per portare tra le mura domestiche le difficoltà che possono nascere in ambito professionale. Catherine Boutet e Riccardo Cocciante sono però la dimostrazione di come farlo non sia poi così impossibile, ma anzi questo può permettere di vivere appieno le soddisfazioni che si riescono a ottenere.

Anzi, la nascita del loro amore sembra essere la dimostrazione di come sia difficile riuscire a sottrarsi a quello che il destino ha pensato per noi. I due, infatti, si sono conosciuti in modo del tutto fortuito, ma ancora adesso non dimenticano quel momento: “Il nostro primo incontro è stato casuale – ha raccontato il cantante al ‘Corriere della Sera’ -. Lei all’epoca faceva l’attrice ed era in partenza per new York. Si trovava a Roma per salutare una sorella, decise dopo il nostro incontro di non partire per stare con me”. E da lì tutto ha avuto inizio.

Si pensa spesso che un colpo di fulmine possa portare a un amore poco duraturo, ma non è sempre così. Il grande amore che ancora oggi lega, a distanza di più di trent’anni, Catherine Boutet e Riccardo Cocciante ne è la dimostrazione. I due si sono sposati nel 1983 e hanno coronato il loro rapporto nel 1990 con l’arrivo del loro unico figlio, David.

È stato proprio il cantante a volere che la donna della sua vita diventasse anche la sua manager, in modo tale da stare insieme il più possibile e condividere insieme i successi. “Nel 2022 celebriamo 50 anni di lavoro inseme” – ha detto l‘interprete di ‘Margherita’ -. E non ha mai recriminato sulla scelta di lasciare il lavoro per me”.

