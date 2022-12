Catherine Boutet, moglie Riccardo Cocciante/ “50 anni di lavoro assieme”

Catherine Boutet e Riccardo Cocciante: incontro casuale

Catherine Boutet è la moglie di Riccardo Cocciante. Dal primo incontro al grande amore suggellato anche dalla nascita di un figlio di nome David. Tutto è iniziato per uno strano gioco del destino. A raccontarlo in una intervista è stato proprio il cantautore: “lei all’epoca faceva l’attrice ed era in partenza per New York. Ma Cathy, che si trovava a Roma per salutare una sorella, decise dopo il nostro incontro di non partire per stare con me”. L’incontro con Riccardo ha cambiato per sempre la sua vita, visto che la donna ha deciso non solo di non partire per New York, ma anche di seguire il compagno diventandone la manager.

Un incontro casuale come ha sottolineato proprio l’artista: “è stato casuale. Cathy faceva l’attrice ed era in partenza per gli Stati uniti dove era attesa in una scuola di New York. Ma Cathy, che si trovava a Roma per salutare una sorella, decise dopo il nostro incontro di non partire per stare con me. Nel 2022 celebriamo 50 anni di lavoro assieme. E non ha mai recriminato sulla scelta di lasciare il teatro per me”.

51 anni di lavoro insieme e non sentirli. E’ il caso di Catherine Boutet e Riccardo Cocciante, una delle coppie più longeve del mondo dello star system. La coppia è innamorata da tantissimi anni e dal loro amore, nel 1980, è nato anche il figlio David. Nel 1983 il matrimonio. Oggi la coppia vive a Dublino e durante la loro vita hanno cambiato diverse volte “casa”. “Sono nato in Vietnam, parlavo solo francese e venendo qui in Italia a undici anni ho imparato l’italiano. Poi ho vissuto in America, a Miami e ora vivo da ventidue anni a Dublino, in Irlanda. Il mio posto di Nascita forse è la musica” – ha raccontato l’artista in una intervista a RTL 102.5.

“Nel 2022 celebriamo 50 anni di lavoro assieme. E non ha mai recriminato sulla scelta di lasciare il teatro per me” – ha raccontato il cantante parlando della moglie che per amore ha preso delle siete davvero importanti.











