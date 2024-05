Catherine Boutet, moglie Riccardo Cocciante/ “Dopo il nostro incontro decise di non partire per stare con me”

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Riccardo Cocciante e la moglie Catherine Boutet. La coppia è sposata dal 1983 e da allora non si sono mai più separati. Un matrimonio felice e d’amore suggellato anche dalla nascita nel settembre del 1990 dell’unico figlio del cantautore: David che ha seguito le orme del padre avvicinandosi al mondo della musica. Sin da bambino, infatti, si è avvicinato al mondo della musica studiando anche chitarra, ma crescendo ha preferito sempre restare in ambito musicale occupandosi però di grafica. Un grande amore quello tra Riccardo Cocciante e la moglie Catherine Boutet che hanno superato i 50 anni di matrimonio restando sempre l’uno accanto all’altra. La moglie di Cocciante, infatti, ex funzionaria di un’etichetta parigina, ha deciso di occuparsi della carriera del compagno ricoprendo il ruolo di manager e curando così i suoi interessi.

L’incontro tra i due è stato del tutto casuale durante un volo in partenza per l’America. Proprio Riccardo Cocciante dalle pagine del Corriere della Sera ha raccontato: “il nostro primo incontro è stato casuale. Lei all’epoca faceva l’attrice ed era in partenza per New York. Ma Cathy, che si trovava a Roma per salutare una sorella, decise dopo il nostro incontro di non partire per stare con me”.

Riccardo Cocciante e la moglie Catherine Boutet: un colpo di fulmine

L’incontro tra Riccardo Cocciante e la moglie Catherine Boutet ha lasciato il segno. Tra i due, infatti, c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine che ha portato la coppia a conoscersi ed innamorarsi. Poi il matrimonio e l’arrivo di un bellissimo figlio. Nel 2022 la coppia ha festeggiato 50 anni di matrimonio condividendo gioie e passioni, visto che i due sono non solo una coppia nel privato, ma anche in ambito professionale visto che Catherine Boutet è la sua manager.

Una scelta fortemente voluta anche da Riccardo Cocciante che ha intravisto, sin dal primo momento, delle grandissime capacità manageriali nella donna che da più di 40 anni si occupa della carriera dell’artista.

