Cattelan, rivelazione sul Capodanno ad Amici 22/ “Piangevano tutti e si scusavano”

Capodanno ad Amici 22, ipotesi di bullismo: parla Ramon Agnelli

La notte di Capodanno ad Amici 22, sono accaduti degli eventi gravi che hanno portato all’eliminazioni di due allievi: Tommy e Valeria. Dopo l’ipotesi della noce moscata usata come agente allucinogeno scatta un’altra possibilità, quella del bullismo. Il ballerino Ramon Agnelli, rappresentante dei non-sospesi, ha velatamente fatto capire che esiste molta competizione all’interno della scuola.

Ramon Agnelli dichiara: “Purtroppo qua dentro non tutti possono reagire in modo forte il fatto che per una settimana non c’é stata, é scattata una luce ed eravamo tranquilli.” Il ballerino parla poi della competizioni fra fazioni all’interno della casetta e apre l’ipotesi di bullismo agli eventi di Capodanno ad Amici 22: “Abbiamo visto persone serene e gli animi riaccesi -spiega il ballerino, riferendosi al periodo delle distanze con i sospesi, decisa dalla produzione-, ci siamo interrogati su questo e ci siamo capiti… Bello vedere gli animi riaccesi”.

Capodanno ad Amici 22, Cattelan fa una rivelazione: “L’hanno combinata grossa”

Alessandro Cattelan è approdato ad Amici 22, nel corso del pomeridiano che ha visto al centro della discussione il “Capodanno gate”. Con la sua ironia e bravura, il conduttore è riuscito a stemperare l’atmosfera pesante venutosi a creare in studio.

Una volta tornato a Radio Deejay, il conduttore radiofonico ha raccontato qualche dettaglio del Capodanno nel talent: “Sono arrivato lì, c’erano tutti che piangevano, si scusavano. Lì per lì ho detto ‘Cos’hanno fatto? Hanno ammazzato qualcuno?‘ Per stemperare come faccio sempre. Erano invece tutti molto seri e dicevano che i ragazzi l’hanno combinata grossa. Rudy Zerbi era inca come una iena!“. Non è entrato nel merito di ciò che abbiano davvero fatto i ragazzi, ma la produzione ha comunque voluto nascondere tutto.

