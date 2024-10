Cattivissimo me 3, diretto da Pierre Coffin, Kyle Balda ed Eric Guillon

Sabato 5 ottobre, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film d’animazione Cattivissimo me 3, per la regia del trio rappresentato da Pierre Coffin, Kyle Balda ed Eric Guillon. Come suggerisce il titolo, si tratta del terzo episodio della saga di Cattivissimo me, della quale fa parte anche lo spin-off nonché prequel dal titolo Minions, uscito solo due anni prima, e che la rete sta trasmettendo per intero.

Come già avvenuto per le prime due puntate, anche in questo caso attori di fama internazionale hanno felicemente messo a disposizione la propria voce ai personaggi principali. Nella versione americana di Cattivissimo me 3, troviamo Steve Carell, Pierre Coffin, Kristen Wiig, Dana Gaier e Miranda Cosgrove, mentre in quella italiana ci sono Arisa, Max Giusti e Paolo Ruffini. Per quanto riguarda le musiche, infine, nel film ci sono brani scritti da Pharrell Williams ed Heitor Pereira, che hanno firmato tutte le musiche dei precedenti film.

La trama del film Cattivissimo me 3: il gemello Buonissimo

In Cattivissimo me 3, è trascorso un anno dagli eventi dell’ultimo episodio. Gru è a tutti gli effetti un agente dell’AVL e, insieme a sua moglie Lucy, viene incaricato di impedire che un pericoloso criminale che risponde al nome di Balthazar Bratt, possa rubare un prezioso diamante. I due agenti riescono nel loro compito ma, poiché Gru si lascia scappare Bratt, viene licenziato insieme alla moglie. Quando i due tornano a casa e raccontano l’accaduto alle tre figlie, le bambine Margo, Edith e Agnes, i due ex agenti vanno incontro non solo alla delusione delle bimbe ma anche al licenziamento dei Minions che non riescono a digerire il fatto che Gru ora che ha perso il lavoro non voglia tornare a fare il cattivissimo.

Intanto Bratt, senza più alcun impedimento, riesce a rubare il diamante senza essere catturato, anche contando sul fatto che Gru è troppo impegnato con le sue vicende personali: ha appena scoperto di avere un fratello gemello, dal quale è stato separato alla nascita. L’incontro fra i due è piuttosto felice e creano un buon rapporto, almeno fino a quando Dru non chiede a Gru di insegnargli ad essere un super cattivo, visto che il loro padre è sempre stato molto orgoglioso di Gru, ma infelice per la troppa onestà del suo gemello.

Gru decide così di rubare il diamante a Bratt con un doppio scopo: farà vedere al fratello come si fa ad essere cattivissimo e poi consegnerà la pietra preziosa alla polizia, sperando di riavere il suo posto. I due gemelli partono così per questa nuova avventura ma la goffaggine di Dru rischia di metterli spesso nei guai e vengono salvati solo dall’intervento di Lucy.

Dopo essere entrati in possesso del diamante, Gru confessa al gemello le sue vere intenzioni, scatenando la sua ira e la sua delusione. Intanto i Minions stanno vivendo tantissime avventure e finiscono anche in carcere, diventandone i re indiscussi, ma improvvisamente ricordano il loro affetto per Gru e decidono di raggiungerlo. Sono proprio loro ad aiutare il padrone a liberare Lucy, rapita da Bratt, e salvare Hollywood prima che venga distrutta dal robot inventato dal criminale. Alla fine della storia, i Minions tornano felicemente a casa, Gru e Lucy riescono ad avere nuovamente il loro posto di lavoro e Dru diventa il più cattivo della città.