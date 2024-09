Cattivissimo me 2, diretto da Pierre Coffin e Chris Renaud

Sabato 28 settembre 2024, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film d’animazione del 2013 dal titolo Cattivissimo me 2.

La pellicola è il sequel di Cattivissimo me (2010) ed è diretta anche in questa occasione dai registi Pierre Coffin e Chris Renaud, già film maker del primo capitolo.

Le musiche hanno invece la firma del musicista Heitor Pereira, autore delle colonne sonore di Dirty Dancing 2, Cattivissimo me e I Puffi, e del cantautore Pharrell Williams, candidato ai Premi Oscar per il singolo Happy.

Il doppiaggio originale del film Cattivissimo me 2 vede coinvolti: Steve Carell, Kristen Wiig, Benjamin Bratt, Miranda Cosgrove, Dana Gaier, Elsie Fisher e Russell Brand.

Per il doppiaggio italiano, invece: Max Giusti, Arisa, Neri Marcorè, Rossa Caputo, Veronica Benassi, Arianna Vignoli e Nanni Baldini.

La trama del film Cattivissimo me 2: un veleno che trasforma in mostri viola e Gru trova l’amore…

Cattivissimo Me 2 inizia con una misteriosa imbarcazione che ruba un siero conosciuto come PX-41, in grado di trasformare qualunque essere vivente in un mostro viola estremamente violento, da un laboratorio segreto al Polo Nord.

Così la “Lega Anti Cattivi” capitanata da Silas Caprachiappa, decide di inviare l’agente speciale Lucy Wilde e Gru per individuare il colpevole e recuperare la preziosa, quanto pericolosa, fiala.

In un primo momento Gru rifiuta di prendere parte alla missione, dichiarando di avere ormai cambiato vita e di voler essere un semplice padre e uomo d’affari, ma ripensando alla sua vita criminale, decide di accettare la proposta e di collaborare con Lucy.

Arrivati presso il Paradise Shopping Mall, i sospetti di Gru ricadono immediatamente su Eduardo Pérez, proprietario di un ristorante messicano, che in realtà il protagonista crede essere il supercattivo “El Macho”, che tutti credono essere morto.

I protagonisti del film Cattivissimo me 2, però, non trovano prove, così iniziano ad indagare su altri personaggi, in particolare su Floyd Aquila-San, nel cui negozio di parrucche scoprono tracce del siero. Intanto la vita privata di Gru ha una svolta inaspettata, infatti la sua vicina Jillian gli organizza un appuntamento al buio con la sua amica Shannon.

L’appuntamento non va come previsto, ma per fortuna Lucy è pronta a correre in aiuto dell’ex criminale e tra i due sembra scattare una scintilla…riusciranno i nostri protagonisti ad avere successo nella loro missione e a scoprire chi è il supercriminale che si nasconde dietro questo mistero?