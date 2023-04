CAVALIERE VENEZIANO, CHI E’? IL CANTANTE MASCHERATO 2023/ Cresce Samuel Peron ma…

Cavaliere Veneziano, cresce il nome di Samuel Peron al Cantante Mascherato 2023

Il Cavaliere Veneziano rilascia nuovi indizi al Cantante Mascherato 2023, prima di sfidare Criceto. “Ho fatto due passi di danza ed e c’è stato il finimondo. Eppure io un vero indizio lo avevo dato, dicendo di aver partecipato a Ballando con le Stelle… che avrei pure vinto se non ci fosse stato un infortunio mio o di altri”, spiega il misterioso concorrente. Arriva il momento dell’esibizione, mentre i giudici riflettono su chi potrebbe nascondersi dentro l’affascinante costume.

Gabriel Garko, Alessandro Egger o Luisella Costamagna? Per De Sica la direzione da seguire è un’altra e porta a Samuel Peron. Facchinetti torna su Egger, la Bortone opta per Samuel Peron come il collega De Sica. Insinna conferma il nome di Samuel, ma avrebbe anche un’altra idea, che lancia senza troppa convinzione: Gilles Rocca. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Cavaliere veneziano, chi è il vip sotto la maschera de Il Cantante Mascherato 2023?

Chi si nasconde sotto la maschera del Cavaliere veneziano a il Cantante Mascherato 2023? La giuria è sempre più divisa in due: da un lato c’è chi pensa sotto la maschera ci sia Alessandro Egger, mentre altri pensano che ci sia Samuel Peron. Chi ha ragione? Durante l’ultima puntata dello show condotto da Milly Carlucci il sabato in prima serata su Rai1, Christian De Sica ha fatto il nome dell’ex ballerino professionista di Ballando con le Stelle così come Serena Bortone che lavora proprio fianco a fianco con Samuel Peron nel programma “Oggi è un altro giorno”. In realtà la giornalista e professionista ha deciso però di non smascherare Peron evitando così di giocare la maschera d’oro permettendo così al Cavaliere Veneziano di proseguire la sua avventura nel programma.

Di parere differente, invece, Francesco Facchinetti che ha fatto il nome di Alessandro Egger: “vedo come metti la testa, hai detto che sei giudicato e sei stato giudicato, parli benissimo inglese… Sei lui”.

Cavaliere veneziano, Il Cantante Mascherato 2023: gli indizi

Ma chi si cela sotto la maschera del Cavaliere Veneziano de Il Cantante Mascherato 2023? Le ipotesi più accreditate sono due: Alessandro Egger e Samuel Peron con un papabile Gabriel Garko. Intanto in attesa di scoprire la vera identità del vip nascosto sotto la maschera ecco tutti gli indizi finora rivelati nelle precedenti puntate. “Ero in una situazione completamente nuova e la seduzione per me è molto importante per tutto quello che faccio” – ha detto il cantante mascherato – “da piccolo ho iniziato a lavorare col mio corpo, il mio corpo è fondamentale per quello che faccio. Sono sempre stato confinato in un unico ruolo nella mia vita e questa per me rappresenta una nuova possibilità”.

Non solo, il Cavaliere Veneziano ha aggiunto: “non ho mai cantato in vita mia, però devo dire che il canto per me ha molta importanza per un motivo personale perché è sempre stato un desiderio di mia madre”. Infine un indizio da non sottovalutare: “amo gli scacchi anche se ci gioco solo una volta l’anno. Non vinco spesso ma la quarta partita quella si l’ho vinta eccome”.











