Cavalli di Battaglia, Gigi Proietti/ Ospiti e anticipazioni: oggi in replica su Rai 1

Cavalli di Battaglia di Gigi Proietti torna in onda in replica

Questa sera su Rai 1 andrà in onda la replica della prima puntata di “Cavalli di Battaglia” lo show andato in scena al Teatro Verdi di Montecatini Terme che nel 2017 ha sancito il grande ritorno in televisione di Gigi Proietti dopo 25 anni di assenza dal piccolo schermo. Lo spettacolo è composto in totale da quattro puntate e prende spunto dalla tournée dell’attore del 2015/2016.

Per la realizzazione di questo show Gigi Proietti è stato accompagnato sul palco da un’orchestra, un corpo di ballo e grandi ospiti per ogni sera. Tra i grandi ospiti della prima serata ci saranno Corrado Guzzanti nei panni di uno dei suoi personaggi più celebri “Quelo”, Claudio Baglioni che si esibirà in alcune delle sue canzoni più famose, Alessandro Siani, Claudia Gerini, Teo Teocoli, Marco Marzocca, Stefano Sarcinelli e Nicola Piovani.

“Cavalli di Battaglia”: omaggio alla memoria di Gigi Proietti

Il nome dello spettacolo di Gigi Proietti prende spunto da quelli che sono stati i suoi cavalli di battaglia che nel corso di questi quattro appuntamenti televisivi verranno ripercorsi in compagnia di tutto il pubblico per ricordare il grande attore scomparso nel novembre del 2020. La scelta della Rai di mandare nuovamente in onda lo spettacolo rappresenta un omaggio alla memoria di Gigi Proietti che ha dedicato la propria vita al teatro contribuendo a far crescere tanti attori dell’attuale mondo dello spettacolo italiano come Flavio Insinna, Enrico Brignano e Gabriele Cirilli.

Nel corso della replica della prima puntata di Cavalli di Battaglia ci sarà così modo di riascoltare non solo i monologhi, ma anche le famose barzellette con cui Proietti riusciva a strappare un sorriso a tutti.

Come vedere in streaming Cavalli di Battaglia

La replica della prima puntata di “Cavalli di battaglia” può essere vista in diretta televisiva sintonizzandosi su Raiuno dubito dopo la puntata odierna di Techetechetè. Lo show di Gigi Proietti, inoltre, può essere seguito anche in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.

