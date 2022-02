Cavalluccio Marino, il Cantante Mascherato: chi è? gli indizi/ Milly Carlucci enigmatica: “Altissimo e…”

Chi è Cavalluccio Marino de Il Cantante Mascherato?

Comincia ufficialmente questa sera, venerdì 11 febbraio, la nuova edizione de Il Cantante Mascherato, il talent game show condotto da Milly Carlucci in onda ogni venerdì in prima serata su Rai1. Tra i protagonisti di questa edizione – la terza, che torna a grande richiesta dopo le prime due splendide stagioni – c’è anche Cavalluccio Marino, maschera elegante e colorata, che sta mandando su di giri il popolo social, ancora in alto mare sull’identikit.

Nel filmato postato sull’account Instagram ufficiale del programma, la presentatrice Milly Carlucci cerca di dare qualche indizio sul misterioso cantante mascherato, esaltandone gli aspetti più lampanti: “Guardate che splendore di colori. Signori ecco a voi il Cavalluccio Marino. Considerate che queso animale è tutto verticale, lungo e dritto. E’ altissimo“. La descrizione della Carlucci però è davvero povera e abbottonata, difficile quindi azzardare un nome credibile sul personaggio che si cela dentro il costume.

Cavalluccio Marino, chi si nasconde sotto la maschera? Un personaggio che manda su giri il web

Il web, nonostante i pochi indizi sul Cantante Mascherato, si diverte a pronosticare il nome del personaggio misterioso. Qualcuno è convinto che sia Mika, qualcun altro fa il nome dell’attore Alessandro Gassman. Tra i commenti postati su Instagram, circolano anche i nomi Ibrahimovic e Max Tortora. “Guardate che belli questi colori”, insiste Milly Carlucci nel filmato di presentazione. “Provate a indovinare, scrivete, chi sono i personaggi che potrebbero indossare una maschera così importante?”.

Come dicevamo, gli internauti hanno provato a lanciarsi in qualche nome, ma il Cavalluccio Marino resta forse la maschera più enigmatica di questa edizione. Troppo esigui gli indizi forniti dalla conduttrice, la speranza è di capire qualcosa in più durante la prima puntata de Il Cantante Mascherato. Appuntamento a stasera, 21.25, su Rai1.



