Cavani alla Salernitana/ Calciomercato news, Sabatini frena “Condizioni economiche…”

Nicola Iervolino, attuale presidente della Salernitana, ha dichiarato in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport che il suo sogno sarebbe quello di portare Edinson Cavani a Salerno. Una provocazione che ha fatto impazzire il pubblico granata e che dimostra quanto il progetto del club campano sia concreto ed ambizioso. Il bomber uruguaiano lascerà Manchester in estate e l’ostacolo riguardante l’alto stipendio potrebbe essere aggirato grazie all’aiuto del decreto crescita. L’ex Napoli, in ogni caso, sarebbe disposto ad abbassarsi l’ingaggio a 5 milioni netti all’anno.

Walter Sabatini ha voluto, successivamente, chiarire la suggestione legata al Matador: “Cavani l’ho avuto a Palermo, è eccezionale, ma non ci sono le condizioni economiche. La Salernitana potrebbe anche pagare stipendi top, ma non deve farlo: il nostro calcio deve essere sostenibile”. Anche il fratello ed agente dell’attaccante, Walter Guglielmone, ha spiegato l’attuale situazione: “Con noi nessun contatto, non sappiamo niente. È difficile al momento che Edi giochi per la Salernitana”. Parole che sembrano allontanare, per il momento, la bomba di mercato da Salerno, ma le trattative devono ancora iniziare e tutto potrebbe accadere.

