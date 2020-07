CdM oggi su concessione Autostrade/ Conte per revoca Aspi ma il Governo è spaccato

La resa dei conti dovrebbe concludersi oggi nel Consiglio dei Ministri convocato per le ore 11 sul tema più caldo degli ultimi giorni, la revoca delle concessioni ad Autostrade per l’Italia dopo il crollo del Ponte Morandi. Il Premier Giuseppe Conte ha più volte ribadito in queste ultime ore di non avere intenzione di mantenere il controllo di Aspi in mano alla famiglia Benetton (tramite la controllata Atlantia) e fin da venerdì scorso con l’uscita “shock” da Venezia ha anticipato il possibile esito di quest’oggi: «O da Aspi arriva una proposta che il Governo non potrà rifiutare, di quelle assolutamente vantaggiose su tutti i settori interessati oppure la revoca sarà inevitabile».

Ecco, due giorni fa la proposta da Autostrade per l’Italia è giunta con diminuzione tariffe, rialzo dei risarcimenti per le vittime del Morandi e diminuzione del controllo di Aspi sotto il 50% con possibile ingresso in società di CdP. Pd e Renzi avevano accolto positivamente la proposta ma è ancora Conte a “sparigliare le carte” ieri con una intervista al Fatto Quotidiano molto dura contro Aspi: «proposta imbarazzante […] la famiglia Benetton ci prende in giro». La decisione veniva poi demandata alla collegialità del CdM di oggi ma era già chiaro che per Conte il discorso Aspi doveva assolutamente terminare con la revoca delle concessioni: ieri dopo l’intervista a Travaglio il titolo di Atlantia ha perso il 15% in Borsa e i timori per un clamoroso fallimento della società Autostrade si fa prossimo se non verranno prese misure di “salvaguardia” del Governo. Conte presenterà l’informativa in CdM e così tutti i ministri dovranno poi prendere decisione comune per stabilire chi e come dovrà gestire le autostrade italiane nei prossimi anni.

CDM SU AUTOSTRADE: RENZI CONTRO IL GOVERNO

Insomma, si evince l’importanza e l’assoluta delicatezza del dossier in mano al Governo sotto più fronti: economico, con il rischio forte di “stallo” con un contenzioso quasi certo che Aspi lancerà contro lo Stato per difendere i propri interessi e per contestare le invettive del Premier che hanno causato veri e propri cataclismi sui mercati finanziari; gestionale, con il dubbio forte su chi possa gestire dopo i Benetton il monolite Aspi; politico, visto che il Governo è tutt’altro che compatto sulla revoca delle concessioni. Il M5s spinge da tempo per la mano durissima contro Aspi, Conte ha ribadito ancora ieri nel punto stampa con la Cancelliera Merkel la sua posizione «Aspi? Non posso dirle cosa succederà da dopo il CdM, ci penseremo domani e avremo delle soluzioni laddove avverranno le concessioni revocate. Crollerà Aspi se dovessimo revocare le concessioni? In una logica corretta tra concedente pubblico e concessionario privato, se c’è stato un problema di cattiva manutenzione e inadempimenti la responsabilità va sul management e non sulla cittadinanza che subirebbe il ricatto di questi disagi».

Ma è Italia Viva di Matteo Renzi a rappresentare la frattura interna al Governo: «I populisti chiedono da due anni la revoca della concessione ad Autostrade. Facile da dire, difficile da fare. Perché se revochi senza titolo fai un regalo ai privati, ai Benetton, ai soci e apri un contenzioso miliardario che crea incertezza, blocco cantieri, licenziamenti. Questa è la verità. A dire la verità si perdono forse punti nei sondaggi, ma si salvano le nuove generazioni da miliardi di debiti. La strada è un’altra». Se proprio lo Stato vuole tornare nella proprietà, conclude Renzi su Facebook, «l’unica possibilità è una operazione su Atlantia con un aumento di capitale e l’intervento di Cdp (Cassa depositi e prestiti). Operazione trasparente, società quotata, progetto industriale globale», ha spiegato ieri il leader di Italia Viva anticipando un tavolo molto caldo oggi in CdM.

Il Pd invece si è alla fine convinto sulla linea M5s-Conte e con Zingaretti ha fatto sapere con una nota che «La lettera di Aspi al Governo è deludente e conferma ulteriormente l’esigenza di un profondo cambio di indirizzo dell’Azienda basato su impegni rigorosi in materia di tariffe, sicurezza e investimenti». Il segretario dem ha poi ribadito «un assetto societario che veda lo Stato al centro di una nuova compagine azionaria che assicuri l’avvio di questa nuova fase. I rilievi del Presidente del Consiglio sono condivisibili. Il governo agisca tempestivamente e in modo unitario per giungere a una rapida conclusione in tal senso, assicurando quindi la soluzione migliore nell’interesse del paese e dei cittadini».



