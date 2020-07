Ministro Speranza, diretta Camera-Senato su Dpcm 14 luglio/ Proroga misure anti-Covid

È il giorno del Ministro della Salute Roberto Speranza: alla Camera e al Senato il titolare della Sanità illustrerà le novità del nuovo Dpcm 14 luglio con il quale verranno prorogate praticamente tutte le misure anti-Covid già contenute nell’ultimo Dpcm 11 giugno, in scadenza proprio nella giornata di oggi. «Nel mondo la pandemia è nella sua fase più acuta. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti in questi mesi. È per questo che abbiamo scelto la linea della massima prudenza», ha ribadito Speranza in questi giorni preparando il lungo intervento che oggi alle 15 in Senato e stasera alle 20 alla Camera pronuncerà sulla situazione attuale dell’emergenza Covid-19. Al termine delle sue comunicazioni il Parlamento provvederà ad un voto che non dovrebbe però avere particolari “scossoni” con la maggioranza compatta nel concedere fiducia al Premier Conte, al Ministro Speranza e al loro ultimo Dpcm utile soltanto per estendere le medesime misure già attivate fino ad oggi.

Con la consueta diretta video streaming dai canali social di Palazzo Madama e Montecitorio, il Governo si appresta a motivare i contenuti del Dpcm e il prossimo ormai quasi certo iter di proroga dello stato d’emergenza fino al 31 ottobre (al minimo, ma si parla anche di fine dicembre) che tante polemiche ha sollevato in questi ultimi giorni. Le comunicazioni del ministro della Salute Roberto Speranza sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del Covid, si fondano sull’articolo 2 del decreto 19/2020 e porterà poi nei prossimi giorni l’iter di delibera del CdM ad un nuovo atto di proroga dello stato d’emergenza sul quale poi sarà il Parlamento a dover votare entro la fine di luglio.

LE ANTICIPAZIONI DEL NUOVO DPCM ANTI-COVID

Secondo le diverse anticipazioni sul nuovo Dpcm 14 luglio, come confermerà lo stesso Ministro Speranza oggi in Parlamento, il testo del decreto sarà di poche righe per confermare quanto già previsto nel Dpcm 11 giugno e recepire le ordinanze del Ministero della Salute sulla “black list” dei 13 Paesi per il divieto di ingresso in Italia. Il Governo conferma il “ban” del Ministro Speranza ai cittadini di 13 Paesi internazionali che vivono emergenze Covid-19 più gravi dell’Italia: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Kuwait, Oman, Bosnia Erzegovina, Macedonia del Nord, Moldova, Brasile, Cile, Panama, Perù e Repubblica Dominicana. Ma non sono certe le uniche novità del nuovo Dpcm: resta l’obbligo nei luoghi chiusi della mascherina (quando non si può rispettare il distanziamento), si inserisce lo stop all’obbligo dei guanti mentre rimane immutato l’obbligo di sanificazione dei locali pubblici, la misurazione della temperatura e dispenser in uffici e negozi. Speranza farà un discorso accorato e rivolto anche al mondo dei giovani, ribadendo l’importanza del distanziamento contro i rischi focolai nella movida estiva: «i dati registrati fino ad oggi nel nostro Paese non incoraggiano ad allentare la stretta né l’andamento dell’epidemia in Europa e nel mondo consiglia di muoversi in una direzione che non sia quella dell’accortezza», riporta l’Huffington Post citando fonti del Ministero.

Non ci sarà alcuna riapertura almeno fino al 31 luglio – giorno di scadenza del nuovo Dpcm – per discoteche al chiuso, fiere, congressi e sagre. Il divieto di assembramento resta esteso tanto nei luoghi aperti quanto ovviamente al chiuso, confermando l’assunto di Speranza e del Premier Conte «Non possiamo vanificare i sacrifici fatti in questi mesi». Per quanto riguarda l’estensione probabile dello stato d’emergenza fino all’autunno, al netto delle fortissime polemiche del Centrodestra, è il Ministro Boccia ieri a riportare il progetto in itinere del Consiglio dei Ministri: «l’estensione non limita la libertà individuale delle persone, ma consente di avere maggiore protezione da parte dello Stato. L’emergenza significa anche consentire a Regioni e sanità di avere attenzioni e risorse. Anche se siamo uno dei Paesi più sicuri al mondo non credo ci sia un solo italiano che ha pensato che dal 1 agosto potesse finire lo stato d’emergenza».





