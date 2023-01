C’è posta per te 2023, 2a puntata/ Diretta e anticipazioni: Charles Leclerc e Luca Argentero ospiti

C’è posta per te 2023, anticipazioni seconda puntata: Charles Leclerc e Luca Argentero ospiti

Dopo il trionfo della prima puntata, la nuova edizione di C’è posta per te fa il suo ritorno oggi 14 gennaio 2023 con il secondo appuntamento. Sarà una puntata ancora una volta ricca di emozioni e sorprese: Maria De Filippi torna a raccontare una serie di storie drammatiche o divertenti e questa sera lo fa con due ospiti speciali.

Dopo Can Yaman e Antonino Cannavacciuolo, questa sera la conduttrice ospita in studio un grande campione dello sport, per la precisione di Formula 1: il pilota della Ferrari Charles Leclerc. Sarà un vero e proprio debutto per lui in prima serata visto che prima di oggi non è mai stato ospite a Mediaset. Non sarà però l’unico a regalare un momento di grande sorpresa al pubblico: l’altro atteso ospite è l’attore Luca Argentero. Per lui invece non è la prima volta a C’è posta per te: Maria De Filippi lo ha già ospitato in passato e anche insieme alla sua compagna Cristina Marino.

C’è posta per te 2023: le storie della seconda puntata

La nuova puntata di C’è posta per te regalerà al pubblico altre emozionanti storie. La prima e l’ultima sono solitamente delle sorprese fatte a un parente o un amico con l’arrivo sul finale di un ospite. Le storie che vengono invece raccontate tra la prima e l’ultima, che solitamente sono tre per un totale di cinque storie differenti, portano in scena problemi familiari, drammi di coppia o in molti casi tradimenti.

Dalle anticipazioni pubblicate sul profilo Instagram di C’è posta per te scopriamo che tra le storie di questa sera c’è quella di un figlio e di una madre lontani da ben 18 anni. Sarà proprio la donna, accompagnata da sua figlia, a cercare il figlio perduto e la moglie. Riusciranno a riappacificarsi e, soprattutto, cosa avrà scatenato questo allontanamento così drastico?

