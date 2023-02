C’è Posta per te, Alessia Quarto è incinta/ “Non c’è emozione più grande e forte”

Alessia Quarto: la rinascita con il nuovo compagno dopo C’è Posta per te

La storia di Alessia Quarto a C’è Posta per te ha emozionato il pubblico da casa, che è rimasto vicino alla donna augurandole ogni bene. Il marito, dopo averla tradita con la cugina, ha cercato di rimediare rivolgendosi al programma condotto da Maria De Filippi, ma Alessia ha chiuso la busta per sempre.

La donna ha chiuso un capitolo della sua vita, per cominciarne uno nuovo e più felice tra le braccia del compagno. Alessia Quarto sui social raccontava: “Avevo promesso a me stessa che mai più avrei regalato il mio cuore. Poi sei arrivato tu, hai lottato contro le mie paure, le mie insicurezze, i miei pianti e i miei drammi. Hai trasformato tutto in allegria, semplicità e sorrisi”. E ancora: “A una come me che aveva bisogno di piccoli gesti hai regalato il tuo mondo. Non credo nei ‘per sempre’ e forse nemmeno nell’amore ma credo che qualcosa di importante ci sta legando ogni giorno! Grazie di esistere”.

Alessia Quarto diventerà mamma: l’annuncio sui social

Dopo C’è Posta per te e la chiusura della busta al marito, Alessia Quarto ha ricominciato a vivere con il nuovo compagno. Il pubblico che ha a cuore la storia della donna, ha condiviso con lei la gioia della rinascita; ora, la donna ha annunciato di aspettare un bambino.

Alessia Quarto è incinta del compagno e ha mostrato sui social la prima ecografia di suo figlio/a. La donna ha scritto sui social: “Mi hai stravolto la vita. Non c’è emozione più grande e più forte. Sei il mio piccolo grande amore.

Quando il tuo cuore ha iniziato a battere il mio ha ricominciato a vivere”. A corredo del messaggio le immagini dell’ecografia del bambino di cui non ha ancora svelato il sesso.

