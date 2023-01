C’è posta per te/ Su Canale 5 il film con Meg Ryan e Tom Hanks

C’è posta per te, film di Canale 5 diretto da Nora Ephron

C’è posta per te è un film del 1998 di genere commedia, che andrà in onda su Canale 5 oggi, 1° gennaio 2023, alle ore 14.00. Il film è stato diretto da Nora Ephron, mentre la scenografia è stata curata da quest’ultima e da Delia Ephron. Le musiche sono di George Fenton e il film è stato prodotto per la casa di distribuzione Warner Bros Italia.

La piccola principessa/ Su Italia 1 il film di Alfonso Cuarón

Tra i principali attori del cast di C’è posta per te ci sono Tom Hanks, Meg Ryan, Greg Kinnear, Parker Posey, Jean Stapleton, Steve Zahn, Heather Burns, Dave Chappelle, Dabney Coleman, John Randolph, Chris Messina, Sara Ramirez.

Il film C’è posta per te del 1998 è stato girato negli Stati Uniti d’America e distribuito per prima nel suo Paese di origine. Successivamente fu pubblicato in Italia col titolo C’è post@ per te in home video. Ha incassato circa 250 milioni di dollari a fronte di un budget di 65 milioni di dollari per la sua produzione. Il film C’è posta per te ha ricevuto numerosi giudizi positivi per la trama avvincente e intrigante, e per l’ottima interpretazione degli attori. Tra le colonne sonore inserite nel film ci sono The puppy Song di Harry Nilsonn, Dreams dei The Cranberries, Splish splash di Bobby Darin, Dummy Song di Louis Armstrong, Remember di Harry Nilsson.

Semplicemente una favola/ Su Rai 2 il film con Jack Donnelly

C’è posta per te, la trama del film

Leggiamo la trama di C’è posta per te. A New York Joe e Kathleen vivono a poca distanza nell’Upper West Side. Frequentano le stesse strade e negozi, ma i due si conoscono in una chatroom, nella quale nascerà un’amicizia. Kathleen è una donna solare che gestisce una libreria per bambini, mentre Joe è proprietario delle catena di librerie più prestigiosa di Manhattan, che non è buon vista da quelle indipendenti. Joe vuole aprire accanto alla libreria di Kathleen un’altra delle sue librerie.

I due hanno una relazione senza essere realmente innamorati. Si incontrano nella vita reale più volte senza mai sapere chi fossero, ma Kathleen viene a sapere che l’uomo è il famoso Fox di cui non ha simpatia. Intanto i due si scambiano mail e tra loro nasce una forte intesa, poiché parlano di tanti argomenti e della loro giornata. L’affinità cresce sempre di più e i due vogliono incontrarsi, ma quando si incontreranno Joe rimane stupefatto dall’identità della donna e non le rivela chi è davvero. Tra i due scoppierà una lite, dopo la quale Joe se ne va offeso. Dopo una serie di vicende i due iniziano a frequentarsi, instaurando una grande intesa affettiva e intellettuale.

32 dicembre/ Su Rai 3 il film di Luciano De Crescenzo e con Enzo Cannavale

© RIPRODUZIONE RISERVATA