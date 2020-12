Cecilia Capriotti, chi è?/ “Non ho il botox, solo un piccolo intervento al seno”

Cecilia Capriotti è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. L’attrice ed ex modella italiana dopo l’Isola dei Famosi approda così anche nella casa più spiata d’Italia con nuovi vipponi visto che l’edizione di quest’anno durerà fino al prossimo 15 febbraio 2021. Per la Capriotti l’ingresso nella casa si tratta di un desiderio realizzato visto che in passato più volte aveva rivelato che non le sarebbe dispiaciuto partecipare al reality show. Detto fatto, visto che la quarta classificata a Miss Italia 2000 è stata scelta come concorrente del reality.

Una cosa è certa: il suo ingresso si farà sicuramente notare visto la Capriotti non ha mai avuto più di tanto peli sulla lingua. Durante una delle interviste post Isola la ex naufraga parlando di chirurgia ha dichiarato: “ho la fortuna di avere le labbra carnose. Ad esempio Rosa ha le labbra rifatte, io no. Non ho il botox, non ho rifatto nulla, se non un piccolo intervento al seno. Nonostante tutto se una è ben rifatta è meglio della Mancini anche perché lei non è Miss Italia”. Non solo, la Capriotti ha aggiunto: “io non sono rifatta, infatti se ho l’orgasmo ho un’espressione (mostra le pieghe sopra la fronte, ndr’), se rido ho un’espressione, se sono arrabbiata ne ho un’altra”.

Cecilia Capriotti truffa: “gli ho dato 10mila euro”

Cecilia Capriotti vittima di una truffa. Sulla scia del Caltagirone Gate di Pamela Prati, la ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha confessato di aver vissuto qualcosa di simile. “Mi ha contattata tramite email una certa segretaria che parlava a nome di questa persona molto importante che era a capo di alcuni alberghi sparsi in tutto il mondo – ha raccontato la modella -. Mi prendeva proprio a livello di sentimenti. Lui mi ha detto: ‘Se mi mandi dei soldi posso giocarli con delle giocate sicure in modo tale che io possa vincere e crescere mia figlia‘. Mi disse anche che i soldi me li avrebbe restituiti. Sarebbe stato un gioco legale, mi ero informata. Ci sono cascata. Ho pensato: ‘Questa persona non ha la moglie, deve crescere questa bambina…’ Così gli ho dato 10mila euro”. In realtà non è stata l’unica raggirata: “ha truffato anche una showgirl italiana. Non posso dire chi è lei. Non solo l’ha truffata, ma ha cercato di violentarla. Non è una mia amica, è una conoscente. L’ho chiamata ed era ancora scioccata e traumatizzata. L’ho anche invitata a parlare oggi, ma non se l’è sentita”.

