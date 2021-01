Cecilia Capriotti/ “Giulia Salemi? Adesso concentrati su Pierpaolo, pensa a fare una famiglia”

Cecilia Capriotti nella casa del Grande Fratello Vip 2020 nelle ultime ore ha dato un consiglio davvero originale a Giulia Salemi: ecco cosa è successo. La ex modella e attrice si è ritrovata a chiacchierare con la influencer di origine persiana in giardino; le due parlavano del flirt in corso fra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. “È la prima volta che provo un’intesa così con qualcuno, sono sicura di noi anche fuori da qui” ha confessato a sorpresa la Salemi alla coinquilina che a sorpresa ha consigliato alla coinquilina di provarci davvero con l’ex velino di Striscia La Notizia.

“Adesso concentrati su Pierpaolo, pensa a fare una famiglia” è stato il consiglio della Capriotti alla Salemi. Un consiglio choc quello dell’attrice che ha suggerito alla Salemi di pensare ad una famiglia con l’ex velino, anche se c’è un piccolo particolare: i due si conoscono da pochissime settimane. Per questo motivo sui social in tanti hanno ripreso il consiglio della Capriotti giudicandolo un pò eccessivo al punto da scrivere “Ma che dice?”, mentre un altro utente ha sottolineato “ha parlato con Giulia, solo per parlare di se stessa e di come viene nelle clip”.

Cecilia Capriotti, la sorpresa del marito Gianluca

Ma non finisce qui, visto che Cecilia Capriotti nelle ultime ore ha vissuto anche una bellissima emozione nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La modella e attrice, infatti, ha ricevuto una sorpresa dal marito Gianluca Mobilia che le ha inviato un aereo con tanto di messaggio: “Ceci sorridi per noi fino alla luna”. Parole dolcissime che hanno emozionato fino alle lacrime la Capriotti che ha reagito così: “grazie amore, non me l’aspettavo. Grazie”.

Pochi giorni fa la Capriotti aveva parlato proprio del rapporto con il marito nella casa confessandosi a Maria Teresa Ruta. “Non ti nego che con il fatto di vivere per la mia bambina, di annullarmi totalmente, io da donna ho trascurato mio marito” ha detto la Capriotti sul marito Gianluca Mobilia aggiungendo “l’ho trascurato un po’ in tutto: prima era il centro del mondo, come è nata la bambina io ho spostato completamente l’attenzione. Ma non l’ho fatto gradualmente, da quando è arrivata in casa è esistita solo lei”. Sul finale la Capriotti ha chiarito: “ma non parlo a livello sessuale, quello sarebbe il minimo: ancora c’è attrazione, ancora abbiamo un rapporto, però in altre cose. Ed è peggio”.

