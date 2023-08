Cecilia è la nuova fidanzata di Mario Balotelli?/ Gita romantica a Venezia tra sorrisi, selfie e…

Mario Balotelli e Cecilia sono una nuova coppia?

Sempre discreto e molto riservato, Mario Balotelli non condivide nulla della propria vita privata. Tuttavia, il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 9 agosto, pubblica le foto del calciatore in dolce compagnia. Balotelli è stato pizzicato da Chi a Venezia. Con un look casual, tipicamente nel suo stile, il calciatore sorride e si gode la piacevole compagnia di Cecilia, una bellissima ragazza bionda con cui pare esserci feeling e complicità.

I paparazzi del settimanale Chi hanno seguito Balotelli e Cecilia durante una romantica gita che è partita da un hotel superlusso, il Luna Baglioni, è passata da Hermes ed è finita in una gioielleria. I due, poi, si sono concessi anche un pranzo.

Mario Balotelli sereno e sorridente con Cecilia

Nelle foto pubblicate dal settimanale Chi, Mario Balotelli appare sereno e sorridente mentre si gode totalmente la giornata con Cecilia a cui concede selfie e sorrisi. Tra i due ci sarà un flirt? Una domanda a cui neanche Chi sa rispondere. Il magazine diretto da Alfonso Signorini, infatti, parlando della vita sentimentale di Balotelli ricorda Francesca, la ragazza con cui ha avuto una storia di due anni.

“Tutto molto bello se non fosse che pochi mesi fa Balotelli era felice in vacanza alle Maldive con la sua, a questo punto, ex fidanzata Francesca, con la quale sembrava in procinto di sposarsi”, scrive Chi.

