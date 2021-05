Cecilia Rodriguez/ “A Ignazio Moser ho detto: Ti ammazzo sei fai un reality…”

Cecilia Rodriguez, 31 anni, è arrivata in Italia quando aveva 18 anni. Per anni è stata “solo” la sorellina di Belen Rodriguez, motivo per cui ha partecipato all’Isola dei famosi e al Grande Fratello Vip, sperando di riuscire a farsi conoscere per quella che è. Nel 2017 nella casa del GF Vip ha conosciuto Ignazio Moser, per lui ha lasciato Francesco Monte: “Ho conosciuto Ignazio, che mi ha stravolto, ha messo tutto in discussione. Ho lasciato quello che non andava nella mia vita e ho preso una direzione che mi ha fatto stare bene”, ha detto intervistata dal settimanale Chi. Da quel momento, tra alti e bassi, non si sono più lasciati. Ma da una settimana Ignazio Moser, 28 anni, è sbarcato sull’Isola dei Famosi 2021, per la gioia delle naufraghe e del pubblico femminile. Per la prima volta Cecilia si trova ad aspettare a casa il suo compagno: “Quando sono rientrata a a casa ho realizzato che lui non c’era, ho provato una sensazione strana… Tutte le mattine mi porta il caffè per farmi cominciare bene la giornata, se esce prima me lo lascia caldo in cucina. Mi manca già tutto di lui, una parte di me è sull’Isola”.

Cecilia Rodriguez L’Isola dei famosi la conosce bene: nel 2015, a 24 anni, ha partecipato al reality di Canale 5. “L’isola è tostissima. Nella mia famiglia l’abbiamo fatta tutti: Belen, io e Jeremias, gli abbiamo raccontato come funziona… è stata una bellissima esperienza che ricordo sempre con emozione”, ha raccontato al settimanale Chi, aggiungendo di essere tornata più umana dall’Honduras. All’inizio Cecilia non ha accolto con entusiasmo la decisione di Ignazio Moser di partecipare all’Isola, ma poi ha cambiato idea: “Sono partita subito all’attacco: “Ti ammazzo sei fai un reality”. Ma poi è venuta fuori la maturità. Ero seduta sul divano e mi sono detta: “Chi sono io per condizionare la persona che amo di più al mondo? È giovane, ha l’età giusta per farla e l’ho fatta anche io”. Il giorno dopo gli ho detto: “Vai”, l’ho incoraggiato”. La sorella di Belen non teme che possa emergere il peggio del suo fidanzato: “Viene fuori la tua personalità, non è che fame e stanchezza ti facciano diventare un altro. Ignazio ha un bellissimo carattere, una bella personalità”. Ignazio e Cecilia insieme da più di tre anni, sognano di allargare la famiglia con un figlio: “Ne parliamo tanto, arriverà quando deve arrivare, non ho fretta, se arriva domani siamo pronti”.

