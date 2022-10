Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hot/ “Al lupo o a pecorella, quante volte..”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si raccontano senza filtri a Le iene

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tornano a raccontarsi, tra varie confidenze, per ciò che concerne la loro intimità, in particolare sulle preferenze in fatto di posizioni da kamasutra, ma non solo. L’occasione che la coppia vip nascente tra le mura del Grande Fratello vip 2, ha per parlare della sfera legata alla passionalità e la carnalità, é un intervento dei diretti interessati concesso a Le iene, così come emerge nella puntata del talk info satirico datata 11 ottobre 2022, condotto da Belen Rodriguez in tandem con Teo Mammucari. Sulla scia della clausola pre-matrimoniale che Jennifer Lopez ha imposto al marito Ben Affleck, di consumare almeno quattro rapporti intimi a settimana, Le iene ha incalzato la coppia ex Grande Fratello vip 2 sull’intimità, e i due fidanzati molto amati dai telespettatori in Italia non hanno nascosto di avere in media due rapporti intimi settimanali. Ma non solo.

Il posto più strambo in cui abbiano fatto l’amore? Il camerino di Mattino 5, nell’epoca in cui la lovestory tra gli ex Grande Fratello vip 2 era appena cominciata, dopo la iconica scena dell’armadio registratasi tra le mura della Casa più spiata d’Italia. Nel corso dell’intervista hot concessa a Le iene, inoltre, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono spinti anche a parlare delle zone, erogene e non del corpo, che più amano della dolce metà. Se Cecilia si dice stregata dagli occhi di Ignazio, il bel e tenebroso Moser non riesce a resistere alla tentazione del fondoschiena della sorella di Belen Rodriguez, o meglio la zona che é interposta tra il lato B e la parte più inferiore della schiena. A prendere l’iniziativa tra i due ex Grande Fratello vip 2, sotto le lenzuola, é quasi sempre Ignazio Moser, e nella conclusione dei rapporti intimi invece é Cecilia Rodriguez a dare lo stop, con un sonoro “basta!”. Ma le curiosità hot della coppia vip non finiscono qui.

Cecilia Rodriguez non gradirebbe mai Ignazio Moser…

Cecilia Rodriguez assicura, inoltre, che non gradirebbe Ignazio Moser, con nessun altro uomo al mondo, anche se lo sportivo si direbbe certo del fatto che la modella argentina abbia un debole da sempre per il bello e impossibile di Hollywood: Brad Pitt.

E, in conclusione delle confidenze hot, infine, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si confessano sulle posizioni di Kamasutra a loro più a cuore: “Quella che piace, al lupo”, dichiara sibillino lo sportivo, a cui fa poi eco, sfrontata Cecilia,“La pecorella!”.

