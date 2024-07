Cecilia Rodriguez è incinta?/ Lei risponde, poi confessa: “Io e Ignazio abbiamo fatto terapia di coppia”

Cecilia Rodriguez è incinta di Ignazio Moser? Le confessioni di lei dopo il matrimonio

Lo scorso 30 giugno, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser diventavano marito e moglie alla presenza della famiglia al completo e dei tanti amici. Poco più di dieci giorni dopo, Cecilia e Ignazio stanno vivendo la loro vita da sposati, godendosi un momento di riposo dopo mesi di intensi preparativi. Una stanchezza che è però superata dalla felicità di questo momento magico, come la stessa Cecilia ha chiarito su Instagram rispondendo alle domande di alcuni fan curiosi.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: un figlio dopo il matrimonio/ "Il prossimo passo è ampliare la famiglia"

“Sono una donna sposata e sono molto felice, sono in un bel periodo della mia vita e sto molto bene. – ha ammesso Cecilia rispondendo a chi le chiede come sta oggi – Sto riposando e recuperando le energie nei mesi intensissimi che ho vissuto. Però devo dire che, col senno di poi, ne è valsa la pena.” Tra le varie domande, c’è chi ha però implicitamente chiesto a Cecilia Rodriguez se fosse incinta.

Belen Rodriguez al matrimonio di Cecilia senza il fidanzato Angelo Edoardo Galvano/ "Ecco perché era assente"

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno fatto terapia di coppia

“Stanotte ti ho sognata ed eri incinta” ha scritto un utente a Cecilia Rodriguez, che ha però replicato in modo particolare. Nessuna risposta chiara, soltanto la foto di una smorfia ironica, che non significa né un sì né un no, né tantomeno manifesta fastidio per la risposta data.

Subito dopo Cecilia ha voluto anche rispondere a chi le ha chiesto se lei e Ignazio abbiano fatto terapia di coppia. Queste le sue parole: “Abbiamo fatto terapia di coppia. Ognuno ha iniziato prima col suo percorso personale, ma lì lui parlava di me e io parlavo di lui, quindi abbiamo pensato di farla insieme ed è stato bellissimo. Non è stata una vera terapia di coppia, più di famiglia, perché ha aiutato a renderci migliori. Io la consiglio a tutti.”

Belen Rodriguez piange matrimonio Cecilia e Ignazio: retroscena su Stefano De Martino/ "Ecco perché assente"

© RIPRODUZIONE RISERVATA