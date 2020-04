Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ “Nostro figlio vivrà in campagna”, la quarantena..

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno ancora insieme e mentre si avvicina ormai il loro terzo anniversario i fan continuano a seguirli sui social dove spesso condividono le scene dalla loro quarantena. Ancora loro, come un po’ tutti i vip, hanno dovuto rinunciare a ristoranti, viaggi e foto in posti esotici, optando per la famiglia e i luoghi cari. Lo stesso è successo per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che, lontani da Milano e dai Rodriguez, stanno passando il loro periodo di quarantena nelle belle tenute dei Moser. Naturalmente lì non c’è bisogno di rimanere chiusi in casa grazie agli ettari di terreno e di natura che circondano la loro villa, ed è questo che i due possono sentirsi liberi, almeno in parte, non solo di vivere al meglio le loro giornate senza farsi mancare niente, ma anche sognando il futuro che metterà fine a questa situazione prima o poi.

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER PRESTO GENITORI?

A quanto pare i due però hanno avuto modo di pensare alla loro famiglia e a come si evolverà il loro rapporto tanto che, in un’intervista doppia al settimanale Chi, i due si sono divisi tra paure e voglia di maternità. Cecilia Rodriguez ha ribadito il fatto che “non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare mamma soprattutto adesso che ha trovato l’uomo della sua vita” e l’argentina sarebbe contenta che suo “figlio crescesse in mezzo alla natura” come stanno facendo loro in questo momento. Lo stesso Ignazio Moser rivela: “A Milano se non fatturi più del giorno prima non serve a niente mentre in campagna è tutto diverso e più vero, conto di tenere l’equilibrio tra queste due dimensioni. Cecilia qua sta bene, si sente come in Argentina, quasi una bambina, mi stupisce la sua costanza nell’occuparsi della casa”. Cecilia poi conferma tutto e rilancia: “Mi piacerebbe che mio figlio crescesse qui in campagna perché vedo come crescono felici i nipoti di Ignazio e come è felice Santiago quando è qui”.



