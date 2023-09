Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nozze annullate?/ Lui smentisce: “Saranno l’anno prossimo”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano o è tutto un inganno? Le parole dell’ex naufrago

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno annunciato il rinvio delle loro nozze, a causa di problemi famigliari. La coppia lo aveva spiegato sui social, ma poi del matrimonio più nessuna traccia. Numerosi fan hanno cominciato a domandarsi se fossero davvero intenzionati a compiere il grande passo, o se fosse tutto un bluff.

Il settimanale Diva e Donna ha cercato di svelare l’arcano intervistando Moser: “Ma le nozze con Cecilia? Ne state parlando da un anno e non fate altro che posticipare…Ma vi sposate davvero o è tutto un giochino?” L’ex naufrago ha sorriso e, rimanendo sul vago ha dichiarato: “Ci vogliamo bene, la nostra storia d’amore va bene e siamo convinti di quello che stiamo facendo…” A questo punto il giornalista ha incalzato e Ignazio ha finalmente tolto ogni dubbio sulle nozze: “Confermartissime…Saranno l’anno prossimo…“.

Rodriguez e Moser, ai microfoni del settimanale Chi, hanno parlato della loro storia d’amore: “Litighiamo sempre, siamo focosi. Litighiamo per tutto: io sono gelosa, lui è espansivo. Diciamo che io, a volte, ho bisogno di litigare per dirgli cose che non riuscirei a dirgli normalmente. Poi facciamo pace”, ammette Cecilia.

“Siamo una coppia che litiga un sacco e forse è uno dei motivi per cui siamo affiatati. Siamo due teste calde, passionali. Quando andiamo nella stessa direzione va bene, ma quando non siamo allineati nascono scontri che si risolvono con grandi atti di pace”, aggiunge Ignazio. La coppia svela di avere il desiderio di diventare genitori: “Avremmo voluto fare prima i figli, ma non è così semplice come ti raccontano. Ci stiamo provando. Visto che il rapporto è consolidato, il matrimonio è un atto che lo sancisce ma avremmo preferito diventare prima genitori, ma purtroppo non è ancora successo”.

