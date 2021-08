Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto genitori?/ Belen “Sarà una madre…”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto genitori? La coppia non ha mai nascosto il desiderio di formare una famiglia insieme e, quel momento, potrebbe essere molto vicino. In attesa di trasferirsi nella nuova casa che stanno ristrutturando, Cecilia e Ignazio che si sono concessi una vacanza a Ibiza con gli amici, hanno da poco allargato la famiglia con l’arrivo di Ercolino, il cucciolo che hanno adottato e che farà compagnia ad Aspirina. “Riscoprirsi mammo a quasi 30 anni…. Nella mia famiglia abbiamo sempre avuto cani ed animali in generale che giravano per casa ma con nessuno di questi ho mai avuto il rapporto che Chechu ha con Aspi, un rapporto d’amore che sfiora la simbiosi a tratti e devo confessare che l’ho sempre invidiate…. Quando ho conosciuto Ercolino ho capito subito che lui sarebbe potuto essere la mia Aspi”, ha scritto Ignazio su Instagram. In futuro, però, per Ignazio e Cecilia potrebbe arrivare un figlio e la conferma arriva da chi conosce bene entrambi.



Cecilia Rodriguez, incidente in bici "Sono caduta"/ "Ferita, aiutata dal dentista"

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, presto un figlio? Parla Belen

Nell’intervista rilasciata al settimanale Chi in cui ha parlato della sua storia d’amore con Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez si è lasciata andare parlando anche delle relazioni che vivono Cecilia e il fratello Jeremias. Alla domanda del giornalista che le ha chiesto chi, secondo lei, avrà prima un figlio tra Cecilia e Jeremias, Belen ha risposto senza esitazioni: “Cecilia, me lo sento. E’ una cosa che sento, la vedo più vicina e sarà una madre spettacolare, è così dolce e premurosa”, ha detto la showgirl argentina. Cecilia, per il momento, si gode i nipotini Santiago e Luna Marì in attesa di diventare mamma per la prima volta.

LEGGI ANCHE:

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: "Matrimonio? Prima i figli"/ "Con la casa nuova.."Ignazio Moser: "Proposta di nozze a Cecilia all'Isola? Una forzatura"/ "Succederà.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA