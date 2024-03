Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, scelta la location del matrimonio/ “Un borgo di collina vicino Firenze…”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, nuovi dettagli sul matrimonio sempre più vicino

Si avvicina il giorno di un lieto evento per due volti noti del mondo dello spettacolo: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono infatti prossimi a coronare il sogno nuziale dopo l’annuncio di diversi mesi fa. Circa un anno fa avevano infatti raccontato di aver deciso di unirsi in matrimonio, senza però specificare data e luogo e dunque ulteriori dettagli sul grande giorno.

La storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si appresta dunque a compiere quello step che, oltre ad un valore tradizionale, rappresenta un’ulteriore conferma dell’amore vigente. Insieme dal 2017, hanno iniziato a frequentarsi ai tempi del Grande Fratello Vip. Da allora non si sono più lasciati arrivando fino all’annuncio a Verissimo di essere pronti a convolare a nozze il prossimo 30 giugno.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: “Per il matrimonio abbiamo scelto la Toscana…”

Come riporta Leggo, oltre alla data del matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono spuntati ulteriori dettagli tra location e possibili invitati alla cerimonia. Ad aggiornare su quella che sarà la grande cerimonia del prossimo 30 giugno è il settimanale Chi con un post sui social; la coppia ha infatti raccontato al magazine alcuni dettagli aggiuntivi sullo svolgimento di quel grande giorno.

“Abbiamo scelto la Toscana, un borgo di collina a venti minuti da Firenze. Tempo fa io e Ignazio abbiamo fatto un viaggio per promuovere la Maremma, una zona che non conoscevo, e ci siamo trovati benissimo”. Queste le parole di Cecilia Rodriguez al settimanale; la sorella di Belen ha dunque rivelato dove avranno luogo i festeggiamenti per il matrimonio che si terrà il prossimo 30 giugno. “La cosa più bella di questo posto è che mi fa ricordare la campagna di Ignazio e quella dell’Argentina, rappresenta l’unione dei nostri due mondi”.

