Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati?/ Andrea Damante conferma!

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati? La notizia girava ormai da diversi giorni e oggi è arrivata una conferma che lascia davvero pochi dubbi. Sui social è stato pubblicato un video da Deianira Marzano in una discoteca, ancora aperta prima della nuova ordinanza di oggi, dove si sente chiaramente Damante sottolineare: “Per tutte le single di San Teodoro c’è qui mio fratello Ignazio Moser”. Una frase che ovviamente sottintende la fine della relazione tra il figlio del noto ciclista e la sorella di Belen Rodriguez nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Di recente si era parlato anche di un flirt tra Moser stesso e la splendida attrice di origine ucraina Anna Safroncik, voce poi smentita dalla diretta interessata.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati? Intanto è polemica sul ragazzo e Andrea Damante

Proprio Andrea Damante è finito nel vortice delle polemiche e non per aver annunciato in maniera indiretta la fine della storia tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Il dj e il trentino sono infatti nell’occhio del ciclone per le serate organizzate nell’ultimo periodo, tanto da attirare l’attenzione di Selvaggia Lucarelli. La nota opinionista ha lanciato una frecciata ai due condividendo in una storia su Instagram un video girato nel locale dove i due erano presenti. A commento ha specificato: “Tutti con la mascherina, compresi i due geni”. Si tratta ovviamente di un’affermazione ironica che riporta l’accento sulla movida estiva, al centro delle tante polemiche legate all’emergenza Coronavirus che ha costretto a una nuova chiusura delle discoteche.



