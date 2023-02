Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati?/ Spunta tutta la verità

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, nessuna crisi

Dopo i rumors degli scorsi giorni che parlavano di una crisi profonda nel rapporto tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, arriva finalmente tutta la verità. La sorella di Belen e Moser sono felicemente fidanzati dopo aver avuto una discussione come capita a tutte le coppie. Parole dell’agente di lui che, ai microfoni del Corriere della sera, ha smentito la rottura tra i due svelando i dettagli di quello che sarebbe accaduto tra i due. “Sono umani e hanno avuto una discussione, come capita a tutti”, ha spiegato il manager.

“Ma non c’è nessun litigio e nessun tradimento che ha portato Rodriguez a cacciarlo di casa. In questo momento, lui, è proprio a casa. A casa loro”, ha aggiunto rassicurando tutti i fan della coppia che, da anni, aspettano solo il matrimonio che dovrebbe essere celebrato entro la fine dell’anno.

La verità sulla crisi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

A scatenare i rumors sulla presunta crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sarebbe stata l’assenza dell’anello di fidanzamento sulla mano della sorella di Belen. Un dettaglio importante che aveva fatto pensare al peggio ai fan della coppia che, oggi, sono stati rassicurati dalle parole dell’agente di lui che, al Corriere della Sera, ha fatto chiarezza anche sulla “questione anello”.

“Cecilia Rodriguez fa da testimonial a vari brand, tra cui marchi di gioielli. Probabilmente, per uno shooting o per impegni lavorativi, ha dovuto togliere tutti i gioielli e in qualche sua story è apparsa senza anello”, ha spiegato. Nessuna crisi, dunque, tra i due che continuano a convivere in attesa del matrimonio.

