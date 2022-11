Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano/ Gli auguri e la richiesta di Belen

Grande Fratello vip, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano: la reaction di Belen Rodriguez

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser convolano a nozze, dopo aver appassionato i telespettatori con la lovestory che avviavano in TV, al Grande Fratello vip 2, nel 2017. Ad avvalorare la notizia delle nozze all’orizzonte é un filmato postato dal profilo Instagram di Ignazio Moser, dalla caption che chiaramente rimanda alla risposta della modella argentina ad una proposta di nozze dell’ex ciclista: “And she said yes”, esordisce il messaggio che tradotto dall’inglese all’italiano significa “Lei ha detto sì”. Ma non solo. Anche il promesso suocero dell’argentina, Francesco Moser, ha avvalorato la notizia delle nozze in arrivo e dalla data da destinarsi, con un messaggio spiazzante. E neanche Belen Rodriguez ha risparmiato una reaction ai preannunciati fiori d’arancio.

La sorella di Cecilia Rodriguez, di tutta risposta, rispetto alla notizia delle preannunciate nozze ha condiviso il filmato di Ignazio Moser in rete, con tanto di messaggio sibillino, in cui destina le congratulazioni sentite e una richiesta speciale ai promessi sposi, che in queste ore divertono il popolo del web. “Auguri ragazzi!!! Sono tanto felice per voi…. Evitate di farlo a luglio, che si crepa!!! Io voglio essere la testimone e lanciare i petali! Grazie”, riprende testualmente il messaggio di condivisione di Belen Rodriguez, che quindi si dichiara non troppo velatamente felice per il nuovo traguardo raggiunto dalla coppia vip che nasceva nella Casa più spiata d’Italia, nel 2017.

Il mese di luglio, a cui Belen Rodriguez si dichiara intollerante rispetto alla papabile data di nozze da destinarsi, per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, vedeva la prima lo scorso anno 2021 diventare mamma bis di Luna Marie, la figlia che Belencita ha concepito con il single più desiderato d’Italia, Antonino Spinalbese. Quest’ultimo ha ereditato dai promessi sposi il posto di concorrente gieffino, al gioco della Casa, per il Grande Fratello vip 2022 in corso. Che anche quest’ultimo possa segnare la sua svolta in amore, dopo Belen, al Grande Fratello vip? Staremo a vedere, dunque, cosa accadrà al reality dei vipponi, per il bell’Antonino.

