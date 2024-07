Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: un figlio dopo il matrimonio/ “Il prossimo passo è ampliare la famiglia”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moer: la favola del matrimonio

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono sposati il 30 giugno con una cerimonia e un ricevimento da favola a cui hanno partecipato parenti amici. Cecilia e Ignazio si sono promessi amore eterno davanti a Carlo e Francesca, fratello e sorella di Ignazio, Belen e Jeremias, sorella e fratello di Cecilia che, commossi, hanno festeggiato il grande amore di Cecilia e Ignazio che, dopo sette anni dal primo incontro avvenuto nella casa del Grande Fratello Vip, hanno finalmente coronato il loro sogno diventando ufficialmente marito e moglie e sfoggiando con orgoglio le fedi nuziali. Quella organizzata in dieci mesi da Ignazio e Cecilia è stata una grande festa d’amore a cui hanno partecipato tantissimi amici della coppia.

Felicissimi per Ignazio e Cecilia, infatti, al matrimonio hanno partecipato Giulia De Lellis, Andrea Damante, Aldo Montano con la moglie, Tony Effe, Nicola Ventola e tanti altri che, dopo aver condiviso diversi momenti di vita con la coppia, hanno voluto partecipare anche al giorno più bello della coppia.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: il progetto di un figlio

Dopo aver pronunciato il fatidico sì, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 3 luglio 2024 svelando di voler allargare la famiglia. “Cecilia è una donna straordinaria, di grande equilibrio, è quella che tutti cerchiamo per sentirci più puri” dice Ignazio Moser. “Ero quella da coccolare, da accudire, adesso mi fa piacere che nella mia famiglia sappiano di poter contare su di me: mi chiedono consigli, si sentono a casa con me, lo sento”, ha aggiunto.

Cecilia, poi, svela il suo grande sogno: “Ampliare la famiglia. Abbiamo dedicato mesi al progetto del matrimonio, adesso abbiamo fatto questo step ci mettiamo al lavoro per il prossimo”. In attesa di realizzare tale sogno, ad ottobre, in occasione dell’ottavo anniversario della loro storia, Ignazio e Cecilia partiranno per il viaggio di nozze.











