Cecilia Rodriguez e Ignazio/ “Pochi credevano alla nostra storia, sono gelosissima”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, una delle coppie più amate dello show business, ospiti questo pomeriggio presso gli studi di Vieni da Me, programma di Rai Uno condotto da Caterina Balivo. “Sono nata in città – racconta la sorellina di Belen – ma a 10 anni mi sono trasferita in campagna dopo che mio padre si è innamorato di una casetta, e quindi mi sono trovata fra le mucche. Ho avuto un’infanzia molto divertente anche se è stato difficile perché ho dovuto perdere tutti i miei amici. Ho sempre avuto il diploma di miglior compagna. I miei fratelli mi hanno sempre coccolato tanto anche perché ero la più piccola, ma mi facevano anche tanti dispetti”. In studio passa quindi il video della prima volta di Cecilia in televisione “E’ stato traumatizzante”, commenta lei, e Ignazio la corregge subito “Meglio traumatico”.

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER A VIENI DA ME

“Insieme a Belen facevamo le esibizioni in casa, facevamo la radio, poi lei cantava e io lanciavo le foglie alla fine dello show, come effetto speciale”. Il 31 ottobre i due festeggiano due anni di fidanzamento: “Tutto era iniziato da uno sfioramento fra le nostre mani – racconta Ignazio – poi dopo è successo… Sono io che sveglio lei, perché io mi alzo molto presto, tra le 8 e le 8 e mezza, poi dopo mi guardo un po’ di notizie di sport, faccio il caffè, poi alle 9:30 vado da lei a svegliarla”. Caterina chiede quindi se Ignazio non ha rimpianti ad aver abbandonato il mondo del ciclismo: “Io ho smesso da 4 anni e sono ancora convinto della mia scelta. Sarebbe stato perfetto per lei perché Cecilia vorrebbe un ragazzo diligente che la sera alle 10 va a dormire, ma io a volte non faccio il bravo”. Quindi riprende la parola Cecilia: “Molte persone non credevano alla nostra storia, io sono stata me stessa, ho seguito il mio cuore e quello che mi andava di fare. Io sono gelosa, lo guardano troppo e quindi questa cosa mi fa arrabbiare. Prima del Gf sapevo della partecipazione di Ignazio, mi ero informata su internet su chi fosse, poi una mia amica mi ha detto di fare amicizia con lui perchè produce i vini così andavamo a fare gli aperitivi”.

