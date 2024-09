Cecilia Rodriguez è incinta? Se lo chiedono gli appassionati di gossip e, soprattutto, i fan della coppia formata dalla modella argentina e il marito Ignazio Moser. D’altra parte sono stati loro stessi a condividere col pubblico il desiderio di diventare presto genitori. Un piano che Cecilia e Ignazio stanno cercando di trasformare in realtà, ma non è semplice come potrebbe sembrare. In una intervista rilasciata a Verissimo, la coppia ha confermato di essersi impegnata attivamente da questo punto di vista ma di non aver ancora avuto i riscontri sperati.

“Ci stiamo provando da tempo ma questa non è una cosa così facile”, hanno detto qualche mese fa a Verissimo. Chissà se le cose nel frattempo sono cambiate, di certo per Cecilia e Ignazio questo è un argomento delicato e non vogliono viverlo con eccessiva pressione addosso. La sorella di Belen, ad ogni modo, spera di non dover aspettare troppo a lungo per diventare mamma e tiene le dita incrociate.

In una lunga intervista rilasciata al magazine Chi, non molto tempo fa, Cecilia Rodriguez ha svelato un curioso retroscena sulla maternità: “Io ho sempre sognato di fare la mamma giovane, ma con il senno di poi dico che va bene così. Ho avuto l’opportunità di fare tutto quello che vuole fare e per il resto dico tempo al tempo”, le sue parole.

Ad oggi non sembrano esserci novità da questo punto di vista, ma la coppia ha le idee chiare e si sta muovendo di conseguenza. “Lei sarà una madre stupenda perché è una cosa che ha dentro di lei, ama prendersi cura degli altri ed è tutto ciò che mi ha fatto innamorare di lei”, ha detto Moser su Canale 5. “Fnché non arrivano, volevo che sapesse che vorrò stare sempre con lei”, ha assicurato teneramente il marito di Cecilia.

