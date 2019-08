Cecilia Rodriguez, foto in topless con Ignazio Moser/ Hater: “Siete dei mantenuti!”

Sicuramente l’estate di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non è passata inosservata. Dalla loro vacanza in barca insieme, ad Andrea Damante, in poi, è stato un susseguirsi di foto di posti stupendi, di romantici tramonti ma anche di foto di coppia che non sempre hanno ricevuto solo commenti positivi. I due si preparano a raggiungere il loro secondo traguardo insieme ma prima di arrivarci, si sono mostrati in tutto il loro splendore proprio poco fa, in una foto hot che ha fatto già il giro del web. In particolare, nel selfie di coppia, i due appaiono solo con gli slip lasciando tutto il resto ben scoperto per la gioia dei fan. Se le donne apprezzano gli addominali e i pettorali di Ignazio Moser, i maschietti si concentrano sulle forme di Cecilia che, però, ha pensato bene di nascondere il suo seno con il braccio rovinando il loro umore.

CECILIA RODRIGUEZ SI MOSTRA IN TOPLESS E POI RISPONDE AGLI HATER

Sullo sfondo, però, rimangono i famosi odiatori e anche in questo caso Cecilia Rodriguez ha affrontato uno di loro reo di aver fatto notare come i due non facciano poi molto nella vita e di “essere dei mantenuti”. In particolare, la sedicente fan scrive: “Fate pena..ma solo perché siete concentrati solo su una cosa…e la vita È anche altro….un figlio di papà e una mantenuta dalla sorella che senza lei stavi in Argentina…cresci” e, a questo punto, Cecilia ha subito risposto: “ma, se fosse così? Cosa è che ti dispiace così? Mica mi mantieni tu …… voglio dire …. un due tre, ci siamo?” e ancora: “assolutamente , il mondo è bello perché è diverso ….. altrimenti sarebbe un mondo migliore ma tante volte noioso ahahahaahahahahah!”. Fatto sta che le polemiche non sembrano mai smettere ma altri hanno notato che questa foto possa essere legata solo ad un annuncio visto che la Cechu tiene in mano un 5 di cuori….

