Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Foto hot su Instagram, boom di like: “pazzeschi”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sempre più uniti e innamorati. La coppia che ad ottobre festeggerà i due anni d’amore, su Instagram, regala spesso ai fans scatti della loro vita insieme. Entrambi seguitissimi, infatti, condividono con i fans che li hanno seguiti e amati sin dalla oro permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, continuano a regalare anche momenti intimi del tempo che trascorrono insieme. Nelle scorse ore, così, Ignazio ha scatenato l’entusiasmo dei fans pubblicando una foto decisamente bollente che, però, è piaciuta davvero tanto ai fans. Nella foto in questione, scattata in Calabria, i due fidanzati sono in bagno: Ignazio è a torso nudo mentre Cecilia indossa solo uno slip mentre con le braccia si copre il seno. Una foto scattata nella oro intimità che ha portato a casa più di 100mila like e, soprattutto, i complimenti dei fans.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: fan impazziti per la foto bollente

Diversamente da quanto accade quando i vip condividono foto hot sui social, per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è arrivata una valanga di complimenti. Secondo quanto scrivono i fans, infatti, la foto rappresenta il senso di libertà che i due respirano da quando stanno insieme. Complici in tutto, la Rodriguez e Ignazio amano immortalarsi anche in momenti intimi che piacciono davvero tanto ai fans. “A me la foto piace molto perché rispecchia due ragazzi liberi, spiritosi, sempre insieme, innamorati e bellissimi”, “Siete due matti… o come direbbe la zia Malgy due maleducati ma vi si ama proprio per questo!!! Ma poi, ma quanto fighi siete”, “Due fighi pazzeschi”, “Siete la coppia più bella, ironica, simpatica e vera”, scrivono i fan.





