Cecilia Rodriguez, matrimonio con Ignazio Moser in Toscana?/ “Sarebbe il posto perfetto perché…”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sul matrimonio: “La Toscana il posto perfetto“

Fervono i preparativi per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in vista del loro attesissimo matrimonio. La data è ancora top secret ma dovrebbe essere fissata per quest’anno, al punto che la sorella di Belen è nel pieno dell’organizzazione e, soprattutto, della scelta dell’abito da sposa. Nelle ultime ore, come documentato sulle Instagram stories, si è recata in un noto atelier per cercare quello più adatto a lei. E ne ha approfittato per rispondere alle domande dei fan, curiosi e desiderosi di scoprire qualcosa in più dell’attesa data.

Cecilia Rodriguez prova l'abito da sposa, ma scoppia a piangere/ "Mi manca mia madre", fan preoccupati

In particolare, in un video condiviso sulle stories, la Rodriguez ha spiegato il motivo per cui la coppia ha scelto la Toscana come location delle nozze: “Tempo fa avevamo fatto un viaggio nella Maremma, un viaggio bellissimo. E abbiamo visto che c’è una campagna che assomiglia molto alla mia Argentina, e una campagna che ricorda molto Trento, casa di Nachito. Quindi abbiamo trovato questi due mondi che si univano, e sono i nostri, quindi ho pensato che la Toscana sarebbe stato il posto perfetto. Ve lo dirò tra qualche giorno, se la mia idea è confermata ancora. Devo tornare di nuovo, mi è sempre piaciuto quel posto lì“.

Cecilia Rodriguez: "É sempre più dura..."/ La confessione sul Natale amaro

Cecilia Rodriguez e la scelta dell’abito da sposa

Nelle scorse ore Cecilia Rodriguez si è gettata a capofitto nella scelta dell’abito da sposa, tenendo aggiornati i fan ma senza far trapelare troppi dettagli. Al suo fianco, tuttavia, non c’era sua mamma. Un’assenza che ha intristito la showgirl e che ha così motivato: “Oggi è stata la seconda prova dell’abito, non c’era la mia mamma, e ho sentito la sua mancanza, ma soprattutto nostalgia perché sono giorni che non la vedo, e per me Veronica Cozzani è il mio tutto. Ma sento sempre più vicino a quel giorno, allora nel vedere l’abito come me lo sono sempre immaginato, a me ha fatto emozionare”.

Cecilia Rodriguez, confessione a cuore aperto: "Ogni Natale è sempre più dura"/ "Qualcuno viene a mancare"













© RIPRODUZIONE RISERVATA