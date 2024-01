Cecilia Rodriguez prova l’abito da sposa, ma scoppia a piangere/ “Mi manca mia madre”, fan preoccupati

Cecilia Rodriguez prova l’abito da sposa ma qualcosa non va: i fan se ne accorgono

Le nozze tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono sempre più vicine. La coppia non ha mai rivelato la data precisa, ma nel corso di un’intervista ha specificato che la cerimonia si terrà a maggio con il caldo primaverili. I preparativi, dunque, sono quasi ultimati e Cecilia ha provato il suo abito per la seconda volta.

L’ex naufraga si è recata in atelier per provare l’abito da sposa dei suoi sogni, ma il suo sguardo era triste e i fan se ne sono accorti. Il motivo di tanta malinconia è l’assenza della sua mamma che Cecilia avrebbe voluto con se durante questa prova: “Oggi è stata la seconda prova dell’abito, non c’era la mia mamma, e ho sentito la sua mancanza, ma soprattutto nostalgia perché sono giorni che non la vedo, e per me Veronica Cozzani è il mio tutto. Ma sento sempre più vicino a quel giorno, allora nel vedere l’abito come me lo sono sempre immaginato, a me ha fatto emozionare”.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno smentito le voci di crisi e parlato delle loro, tante attese, nozze. La coppia, ai microfoni del settimanale Nuovo, ha dichiarato: “Hanno detto di tutto. In realtà non è accaduto nulla di grosso. Loro due sono persone umane e come capita e tutti hanno avuto una piccola discussione. Nessun tradimento o litigata che possa aver portato lei a cacciarlo. Infatti mentre io sto parlando sono insieme. Se lei in una foto non aveva l’anello di fidanzamento è perché fa la testimonial di brand di gioielli e probabilmente ha tolto i suoi”.

Ignazio Moser ha poi voluto rassicurare sul matrimonio, rimandato al prossimo anno: “Certo che ci sposiamo. Quando ci sarà il matrimonio, l’anno prossimo, nel 2024. Le voci sulla crisi? Tutte chiacchiere. I gossip nascono ovunque. Figuriamoci per due come noi che hanno visibilità nel mondo dello spettacolo. Diciamo che abbiamo imparato a gestire le reazioni rispetto a quello che viene detto e scritto su di noi. E poi c’è soprattutto il grande amore che ci unisce. Quello è qualcosa che le chiacchiere non possono certo scalfire“











