Cecilia Rodriguez, problemi di salute/ “Mi metto a dieta per guarire”

Grande Fratello vip, Cecilia Rodriguez rivela il suo problema di salute

Nelle ore segnate dalla ricorrenza festiva del compleanno di Belen Rodriguez (ricorso il 20 settembre), Cecilia Rodriguez si apre ai fan su un problema di salute che le ha stravolto negli ultimi tempi la vita, tanto che ora si vede costretta a seguire un dieta ferrea. Non si tratta, di un beauty regime, ma di una cura a cui lei ora intende affidarsi per la risoluzione di un problema che, alla lunga, potrebbe compromettere il suo stato di salute generale, a quanto pare un problema di carattere gastro-intestinale.

L’ex concorrente del Grande Fratello vip 2, che nella casa più spiata d’Italia chiudeva la lovestory con Francesco Monte dopo aver avviato una storia con il coinquilino Ignazio Moser con l’iconica scena delle effusioni nascoste in un armadio, nel dettaglio anticipa così il cambiamento repentino delle sue abitudini: “Volevo solo comunicarvi che sono ufficialmente a dieta. Una dieta non per dimagrire ma una dieta per guarire, ho fatto anche la rima. Niente volevo dirvi come avete visto nelle settimane scorse, che non sono stata bene è arrivato il momento che io appunto mi prenda cura di me”. La modella e influencer argentina si é tenuta a maggese, al riposo a casa per un po’, proprio per via del disturbo di salute che ora la coinvolge, motivo per cui sarebbe mancata alla presentazione del nuovo servizio di streaming Paramount+, ma ora che l’attende il riconfermato ruolo di timoniera di Ex on the beach, format su MTV, intende rimettersi in forma: “E quindi niente, dieta specifica, sarò brava, farò la brava”.

Un messaggio quest’ultimo che induce ad un’importante riflessione, ovvero che non tutte le diete vengono seguite al mero scopo del dimagrimento. Dietro un piano alimentare può celarsi un problema da tenere sotto controllo oppure da risolvere per il buono state di salute generale. Nel frattempo prosegue a gonfie vele la convivenza di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che hanno recentemente acquistato un appartamento a Milano come il loro tetto d’amore.

In queste ore, nonostante il suo problema di salute, la sexy Chechu si é lasciata accompagnare dall’amato fidanzato ad un nuovo evento, ha inaugurato la Fashion week milanese, che si tiene dal 20 al 26 settembre per la presentazione delle collezioni dei brand ideati per la stagione primavera estate 2023-2024, con un iconico outfit argentato, luccicante, impreziosito dal tocco glamour di stivali neri.

