Cecilia Rodriguez salta sul letto con le scarpe, web indignato/ La replica spiazza i fan…

Cecilia Rodriguez: salta sul letto con le scarpe, web in rivolta “mancanza di rispetto”

Settimana scorsa Cecilia Rodriguez si trovava in America: insieme al fidanzato Ignazio Moser ha partecipato al celebre Coachella Festival in California. La sorella di Belen ha condiviso sui social numerosi scatti del suo viaggio negli Stati Uniti, tra cui una serie di scatti in cui saltava sul letto con le scarpe ai piedi: “COACHELLA COUNTDOWN IS STARTED”, è la didascalia delle foto.

Ma il post ha ricevuto numerose critiche, in molti hanno criticato il comportamento della Rodrigues: “Con le scarpe sul letto non si può vedere!” ha scritto un utente. E ancora: “La mancanza di rispetto per chi dopo di lei, per lavoro, è impiegato nella pulizia della stanza fa capire il livello di educazione anche verso i futuri ospiti. La seguivo, ma per me da oggi starà bene anche senza me”. Per finire: “Salire sul letto con le scarpe come se fosse casa loro solo perché hanno 2 soldi si sentono i padroni… rispetto ed educazione zero… i soldi non vi fanno signori”

Cecilia Rodriguez: risponde alla critiche ma qualcosa non torna…

A distanza di qualche giorno, Cecilia Rodriguez ha cercato di giustificare il suo gesto, che ha scandalizzato molti dei suoi follower: ”Ho pubblicato queste foto mentre stavo andando via dall’albergo ed ero felicissima. Volevo solo fare uno scatto che rappresentasse la mia felicità in quel momento”. Il gesto di salutare sul letto è legato alla sua infanzia: “Mi piace tantissimo saltare sul letto perché mi ricorda i giochi con i miei fratelli di quando ero piccolina”, ha spiegato Cecilia. La sorella di Belen ha spiegato che in quel momento era solo molto felice in vista del Coachella Festival e questo non la rende una persona maleducata: “Non penso di essere una ragazza senza educazione o sporca come avete scritto in molti. La verità è che io volevo fare uno scatto che rappresentasse a pieno la mia gioia perché stavamo appena partendo finalmente per il Coachella e quindi, mi è sembrato carino saltare sul letto con le scarpe”.

