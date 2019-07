Cecilia Rodriguez vs Giulia De Lellis/ La guerra continua? La fidanzata di Iannone…

Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis non sono ancora riuscite a trovare un punto d’incontro. A scatenare la guerra tra le due ex coinquiline della casa del Grande Fratello Vip è stato il fidanzamento dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne con Andrea Iannone, ex di Belen. La fidanzata di Ignazio Moser, ai microfoni del settimanale Chi, parlando della nuova coppia, non ha avuto peli sulla lingua lanciando una frecciatina all’ex di Andrea Damante. “Tutti nelle interviste dicono: ‘Che belli, o auguri e figli maschi’, nel senso che mai nessuno si espone veramente con il parere più sincero, con quello che pensa. Io sono sicura che si troveranno bene, benissimo perché sono della stessa altezza. Anzi, come dite voi qui in Italia, sono alti ‘un metro e una banana’. Precisi precisi, lo scriva! Mi prendo la responsabilità di quello che dico. In Italia ho sempre sentito dire questa frase e non è mai morto nessuno. Per me loro sono perfetti insieme anche per questo motivo”, sono state le parole pronunciate da Cecilia. Tutto sembrava finito lì e, invece, stando a quello che scrive il portale Bitchyf, la guerra tra le due continuerebbe.

Cecilia Rodriguez vs Giulia De Lellis: guerra a colpi di like

Nel 2019, per capire il tipo di rapporto che c’è tra due vip, basta ispezionare i profili Instagram e capire se si seguono o meno. Come si legge su Bitchyf, Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis avrebbero smesso di seguirsi confermando di non essere riuscite a mettere da parte la rivaità scattata da quando l’influencer si è fidanzata con Andrea Iannone. Alla provocazione di Cecilia, Giulia aveva risposto così: “Che penso di quello che ha detto Cecilia? Che è vero raga, è la verità. Non è che sono un metro e..… non si può volere tutto dalla vita. Però sono simpatica”, per poi smettere di seguire la Rodriguez su Instagram. A sua volta, anche la sorella di Belen ha smesso di seguire la De Lellis che, nel frattempo, ha teso la mano alla fidanzata di Ignazio Moser lasciando nuovamente il proprio like al suo profilo. Cosa accadrà, dunque, tra le due? Riusciranno a trovare un punto d’incontro?

