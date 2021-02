Cecilia Roriguez e Ignazio Moser/ La crisi e l’ombra del tradimento hanno rischiato..

Cecilia Roriguez e Ignazio Moser ospiti a Verissimo per un grande annuncio?

Cecilia Roriguez e Ignazio Moser ospiti a Verissimo per un grande annuncio? Sabato scorso è toccato a Belen Rodriguez raccontarsi, in solitaria, parlando proprio del suo nuovo amore e del figlio in arrivo, e se adesso toccasse anche alla sorella fare lo stesso annuncio? Cecilia Rodriguez, nuovo look e frangetta in bella vista, sarà in studio al fianco di Ignazio Moser come è successo spesso in questi ultimi tre anni insieme ma per la prima volta saranno in tv a parlare anche del presunto tradimento e della crisi che li ha visti su tutte le copertine nei mesi scorsi, in piena estate. Ignazio Moser, 28 anni, e Cecilia Rodriguez, 31 anni tra qualche giorno, hanno festeggiato proprio lo scorso novembre i loro tre anni d’amore e sicuramente lo hanno fatto innamorati e felici ma anche consapevoli del fatto che nella loro vita è già accaduto molto. I due si sono conosciuti al Grande Fratello Vip quando lei era ancora la fidanzata di Francesco Monte e lui un bello sportivo sexy sconosciuto al mondo della televisione.

La crisi e l’ombra del tradimento che ha rischiato di mandare tutto all’aria

La loro vita cambiò proprio allora, tra un armadio e l’altro, quando Cecilia Roriguez perse la testa per Ignazio e decise di lasciare in tv Francesco Monte per dedicarsi solo a lui. Un’unione poco piaciuta a Moser padre che non vedeva in Cecilia un prototipo di donna adatta alla loro vita nei campi e nell’azienda di famiglia tant’è che spesso ha chiesto a Ignazio Moser di tornare alla sua vita dimenticando i lustrini dello spettacolo. Per fortuna in questi anni la coppia è riuscita a coniugare le due cose tanto da dividersi tra Milano e Trento dove hanno passato il loro lockdown in famiglia tra campi e vigneti. E poi? Il ritorno alla libertà ha un po’ destabilizzato tutti, anche loro due. Per qualche mese si è parlato del presunto tradimento di Ignazio Moser ai danni di Cecilia ma anche delle loro vacanze separate (lui le avrebbe fatte da single con Andrea Damante) e poi del loro arrivo a Venezia in momenti separati. Un momento triste che ha lasciato spazio alla felicità da settembre, quando i due si sono chiariti e sono finalmente tornati insieme. Cosa racconteranno o annunceranno oggi a Verissimo?



