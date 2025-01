Si è fatto un gran parlare, nelle ultime settimane, della giornalista e attivista Cecilia Sala, reporter di origine romana che tratta di temi di cronaca internazionale, con un occhio di riguardo nei confronti della geopolitica. Ma chi è la giornalista che è stata arrestata in Iran, in un albergo di Teheran, dove si trovava con regolare visto giornalistico per svolgere un servizio sulla situazione nel Paese? La giovane è stata arrestata il 19 dicembre 2024 e rilasciata solamente circa tre settimane più tardi.

Cecilia Sala, nata a Roma nel 1995, è figlia di Renato Sala, dirigente di banca, e di Elisabetta Vernoni, dirigente aziendale specializzata in risorse umane. Dopo il diploma scientifico, Cecilia ha frequentato la facoltà di economia all’università commerciale Bocconi di Milano, senza però conseguire la laurea: ha infatti interrotto gli studi a sei esami dal traguardo per dedicarsi alla sua passione, quella del giornalismo. La sua carriera giornalista è iniziata nel 2015 quando ha cominciato a collaborare con “Vice”, per poi passare a La7 e ancora a “Il Foglio”, con il quale collabora tutt’ora.

Cecilia Sala, chi è: l’arresto in Iran e la detenzione

Cecilia Sala è molto conosciuta anche per il podcast da lei curato, “Stories”, nel quale racconta appunto storie provenienti da tuto il mondo. La giornalista de “Il Foglio” è stata fermata dalle forze di polizia iraniane a Teheran, dove si trovava per lavorare ad alcune puntate del suo nuovo podcast: era nel Paese con visto giornalistico. La giovane è stata prelevata dall’hotel dove si trovava e portata in carcere, di forza, senza poter proferire parola.

La notizia dell’arresto di Cecilia Sala è stata resa nota solamente il 27 dicembre dal Ministero degli esteri italiano. La ragazza si trovava presso la prigione di Evin dove vengono rinchiusi oppositori politici e stranieri: lei stessa ha spiegato di aver capito subito di trovarsi lì. La giovane giornalista è stata rilasciata il successivo 8 gennaio e rimpatriata in Italia con un volo arrivato a Ciampino, dove è stata accolta dal fidanzato Daniele Raineri e dai genitori, accorsi per abbracciarla.

