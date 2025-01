L’APPELLO DEI GENITORI DI CECILIA SALA

Silenzio stampa: è quello che chiede la famiglia di Cecilia Sala in un messaggio diffuso nelle ultime ore. I genitori della giornalista detenuta in Iran vogliono evitare che la situazione, già complessa di suo, si aggravi ulteriormente. Elisabetta Vernoni e Renato Sala hanno definito “molto preoccupante” la vicenda nel comunicato ufficiale che hanno diffuso. La coppia è consapevole che, per riportare a casa la giornalista, il governo sta lavorando, ma anche che, oltre agli sforzi delle autorità, bisogna agire con “riservatezza e discrezione“. Nella nota ringraziano anche per la vicinanza che è stata espresso loro in questo momento difficile, ringraziando tutti, dagli italiani al mondo dell’informazione, per tutto quello che stanno facendo da quando è trapelata la notizia dell’arresto e della detenzione.

Nel messaggio firmato dai genitori di Cecilia Sala si parla di una fase allo stato attuale “molto delicata“, quindi ritengono che il dibattito mediatico in corso possa rischiare di “allungare i tempi” e complicare ulteriormente la situazione, allontanando la risoluzione al caso.

CASO CECILIA SALA: CONTATTI TRA ITALIA E USA

Elisabetta Vernoni e Renato Sala hanno comunicato la decisione di astenersi da ogni commento o dichiarazione sul caso della figlia e lanciano un appello ai media, chiedendo il silenzio stampa. Per i genitori di Cecilia Sala si tratta di un dovere di responsabilità a cui si appellano con la loro richiesta. Nel frattempo, il governo italiano starebbe affrontando la questione con gli Usa.

Lo riferisce l’Ansa, citando fonti informate da cui ha appreso che ci sarebbero scambi di informazioni a livelli diversi, visto che l’Iran nei giorni scorsi aveva proposto uno scambio con Mohammad Abedini, l’ingegnere iraniano arrestato a Malpensa per il mandato internazionale di cattura che era stato diramato dagli Stati Uniti.

Dal canto suo, Abedini tramite il suo legale ha fatto sapere di pregare per Cecilia Sala e per lui. L’ingegnere si è detto preoccupato per la sua famiglia, ma ha chiesto anche informazioni su Cecilia Sala. Invece, l’Iran ha attaccato gli Usa tramite Majid Nili Ahmedabadi del Ministero degli Esteri, accusando gli americani di prendere ostaggi iraniani nel mondo e che con “danneggerà” i legami con l’Italia.

