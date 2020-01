Cecilia Zagarrigo/ Frecciatina a Carlo: “ricordatevi che la donna..” (Uomini e Donne)

Cecilia Zagarrigo rompe il silenzio sui social e lancia una frecciatina a Carlo Pietropoli e rispondendo ai numerosi messaggi dei fans, preoccupati dalla sua assenza su Instagram. Sempre molto attiva sui social, infatti, dopo l’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, Cecilia ha preso momentaneamente le distanze dai social a causa della discussione avuta proprio con il tronista e che l’ha portata a lasciare lo studio. Superata la rabbia, la Zagarrigo è tornata sui social spiegando il motivo della sua assenza da Instagram. “Ho preso semplicemente qualche oretta per me, ogni tanto mi serve. Comunque sto bene, mi dispiace non avervi dato né il buongiorno né niente. Quando proprio non me la sento non riesco neanche a rendere felici gli altri. Quando non riesco a rendere felice me stessa con le piccole cose, è difficile strappare un sorriso”, ha spiegato Cecilia che, tuttavia, non rivela se tornerà o meno a corteggiare Carlo che non crede totalmente all’interesse di Cecilia nei suoi confronti.

CECILIA ZAGARRIGO: “RICORDATEVI CHE LA DONNA PIU’ BELLA…”

Cecilia Zagarrigo, orgogliosa del suo modo di essere, ha successivamente pubblicato un post su Instagram lanciando un messaggio che sembra diretto proprio a Carlo Pietropoli. “E ricordatevi che la donna più bella è sempre quella più semplice, quella che ride sempre nonostante le sue sofferenze. Quella vera, quella pura, quella che agli occhi di tutti si fa vedere forte ma dentro nasconde una fragilità che ti commuove.. e non puoi fare altro che amarla, perche quella è una Donna”, ha scritto la Zagarrigo sfoggiando il suo sorriso che non ha alcuna intenzione di perdere per un uomo. La Zagarrigo, dunque, ha deciso di non tornare a corteggiare Carlo? Dopo essere tornata a Uomini e Donne per la terza volta, l’avventura di Cecilia si concluderà ancora con un nulla di fatto?

