Lorenzo Riccardi Vs Carlo Pietropoli/ “Str*n!”, rissa sfiorata… (Uomini e donne)

Rissa sfiorata oggi a Uomini e donne dove, dopo una lunga pagina dedicata a Giulio Raselli, si tornerà a parlare del non pervenuto di questo trono classico, Carlo Pietropoli. Il tronista è uscito con le sue ragazze ma, in particolare, con Chiara userà parole molto dure perché poco convinto delle sue reazioni. Sarà proprio sulle parole usate da Carlo che interviene Lorenzo Riccardi attaccandolo perché non deve assolutamente trattare le donne in questo modo “da stronzo e cafone”. Secondo quanto riporta il Vicolo delle News esploderà la lite tra i due “tanto che il tronista si alza pure in piedi” dando del falso al suo ex collega “dicendogli che se è incavolato con una persona e non la stima nemmeno la saluta, mentre lui dietro le quinte gli fa il sorrisetto”. Per fortuna sembra che al gesto di Carlo di alzarsi in piedi Lorenzo non abbia reagito con altrettanta foga e questo ha evitato una possibile rissa, ne siamo certi conoscendo il Cobra.

CARLO PIETROPOLI SFIORA LA RISSA CON LORENZO RICCARDI A UOMINI E DONNE

Vuole intervenire pure Chiara ma lui si gira e le spara: “Non mi rompere le palle, stai zitta“. Chiara reagisce dicendo che lei non vuole aver a che fare con un uomo che non rispetta le donne, si alza e dopo aver salutato Maria esce dallo studio”. Successivamente Carlo Pietropoli è tornato al suo posto per vedere l’altra esterna con Marianna che pare assomigliare ad Elisabetta Gregoraci. Adesso rimane da capire se la parte dedicata a Intanto la presenza di Lorenzo Riccardi ha ufficialmente confermato che lui ha preso il posto di Mario Serpa come opinionista del dating show per quanto riguarda la parte giovane del programma. Durante la parentesi senior infatti, ci sono solamente Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino.

