CECILIA ZAGARRIGO/ La single che corteggiò Branzani e Onestini(Temptation Island Vip)

Cecilia Zagarrigo, 25enne di Torino, è una delle single della nuova edizione di Temptation Island Vip. Cecilia ha già partecipato a Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 in cui ha vestito i panni di corteggiatrice di Oscar Branzani e Luca Onestini. Cecilia è una studentessa di Giurisprudenza e – esperienza televisiva a parte – tiene nascosta la sua vita privata. A pochi esami dalla laurea, la Zagarrigo spera di trovare un lavoro che abbia a che fare col suo percorso di studi. Il suo desiderio espresso è quello di entrare in Polizia, anche se nel frattempo è impiegata nell’agenzia Steve&More Consulting di Stefano Monte (fratello di Francesco). All’interno dell’agenzia, Cecilia fa l’influencer e la hostess di eventi. Il grande pubblico la conosce soprattutto per via della sua partecipazione a Uomini e Donne, che però durò poco: il primo tronista, Oscar, era decisamente diverso da lei, e per questo Cecilia decise di lasciar perdere. Qualche tempo dopo ci riprovò con Luca Onestini, che chiese espressamente di poterla conoscere.

L’approdo di Cecilia Zagarrigo a Temptation Island Vip

Fu un suo amico a iscriverla a Uomini e Donne, per “scuoterla” alla fine di una relazione durata tre anni. Nel corso della sua partecipazione al programma, Cecilia Zagarrigo ha affiancato le più famose Soleil Sorge e Giulia Latini, avendole come “rivali” dirette alla corte di Onestini. Il suo profilo Instagram, dove condivide di tutto, è seguito da mezzo milione di persone. In bacheca si trovano video in cui prende in giro gli uomini e consigli di studio, ma anche post sponsorizzati e non solo. Le indiscrezioni la volevano a Temptation Island Vip già quest’estate. Col senno di poi, si può dire che si tratta di una presenza largamente annunciata.

