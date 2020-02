Cecilia Zagarrigo/ Sfogo dopo l’addio a Uomini e Donne: “sono delusa”

Cecilia Zagarrigo non tornerà a Uomini e Donne. La corteggiatrice, dopo aver sperato di poter vivere la sua favola d’amore con Carlo Pietropoli, non sentendosi apprezzata e desiderata, ha deciso di chiudere definitivamente l’avventura nel programma di Maria De Filippi tornando alla sua vita di sempre. Nessun ripensamento da parte della Zagarrigo che, al magazine ufficiale della trasmissione, ha svelato il proprio stato d’animo. “Non so più descrivere cosa provo per lui. Sono delusa e amareggiata. Il mio umore dipende da come vanno le cose con Carlo, e ora come ora non posso dire di stare bene”, ha dichiarato Cecilia. “Tornassi indietro agirei più di pancia e meno di testa. Ho avuto una reazione a scoppio ritardato, mi sono sentita persa e volevo solo tornare a casa. Vedevo il suo sguardo assente ed ero interdetta. Non l’ho voluto cercare nonostante io passi le giornate a pensarlo”, ha aggiunto.

Cecilia Zagarrigo corteggiatrice di Daniele Dal Moro?

Il percorso di Cecilia Zagarrigo a Uomini e Donne, però, potrebbe anche non essere ancora finito. Cecilia, infatti, ha speso belle parole per Daniele Dal Moro che, essendo all’inizio del suo percorso potrebbe anche chiedere alla redazione di conoscerla. Cecilia sarebbe davvero disposta a rimettersi in gioco corteggiando l’imprenditore veronese che ha già dimostrato di avere gusti difficili e di essere molto esigente? “Mi piace il suo modo di fare e di pensare, lo trovo molto schietto. Perà non è esteticamente il mio prototipo di uomo”, ha confessato la Zagarrigo che, sui social, continua a mostrarsi serena e sorridente in compagnia delle amiche. Il cuore di Cecilia, dunque, continua ad essere libero: riuscirà a trovare il principe azzurro che sogna da tempo?

