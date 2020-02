Uomini e Donne/ Alessio Campoli nuovo tronista? “Sarei ipocrita se…”

Alessio Campoli sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne? Al momento, sul trono classico, ci sono Daniele Dal Moro e Giovanna Abate il cui percorso è cominciato da poco, Sara Amira e Carlo Pietropoli il cui percorso, invece, è entrato nel vivo. Tra i due, quello che potrebbe sorprendere tutti e scegliere prima del previsto potrebbe essere Carlo che, dopo l’addio di Cecilia Zagarrigo, è rimasto con poche corteggiatrici tra le quali Marianna Vertola con la quale il feeling è sempre più evidente. Qualora Carlo dovesse scegliere prima del previsto, la redazione del programma di Maria De Filippi potrebbe decidere di puntare sull’ex corteggiatore Alessio Campoli il cui nome continua ad essere legato a quello di Angela Nasti. Alessio, infatti, è stato la scelta di Angela, ma la loro storia, in realtà, non è mai cominciata. Ufficialmente single, il nome di Campoli continua ad essere accostato al trono di Uomini e Donne. Sarà, dunque, lui il prossimo tronista?

Alessio Campoli nuovo tronista di Uomini e Donne? Risponde l’ex corteggiatore

A svelare la verità è Alessio Campoli che, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne ha ammesso che se dovesse arrivare la fatidica proposta, non direbbe no senza pensarci. “Sarei ipocrita a dire che non prenderei in considerazione il trono. Ho vissuto l’esperienza da corteggiatore, quindi perché non farla seduto su un’altra sedia. Non rientra nei miei piani principali, ma perché no?!”, ha dichiarato l’ex corteggiatore. Alessio, dunque, è ufficialmente single? “In realtà il mio cuore è libero da circa un anno e mezzo, considerando che la mia storia con Angela è durata tredici giorni e non c’è stato il tempo di trasformare delle sensazioni in sentimenti più solidi. In questi mesi mi sono preso i miei spazi e quelle libertà che, essendo sempre stato fidanzato, non avevo mai avuto. Purtroppo, però, nessuna delle ragazze che ho conosciuto ha lasciato il segno, complice la mia poca predisposizione e il mio essere focalizzato su altre questioni legate alla mia vita”, ha spiegato. Alessio, dunque, cercherà l’amore a Uomini e Donne?

