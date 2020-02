Cecilia Zagarrigo assente a Uomini e Donne/ Addio Carlo, ora c’è Leonardo

Cecilia Zagarrigo assente a Uomini e Donne. Dopo aver litigato con Carlo Pietropoli nella scorsa puntata del trono classico e aver lasciato lo studio con il benestare di Carlo che non ha fatto nulla per convincerla a restare, nella nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, la corteggiatrice sarà assente. Cecilia, dunque, ha deciso di chiudere definitivamente la sua terza avventura nella trasmissione di Maria De Filippi? Dopo aver sperato di poter avere la sua favola d’amore con Carlo a cui si è legata esterna dopo esterna, Cecilia, delusa dal feeling del tronista con le sue rivali e, soprattutto, dalla poca fiducia nei suoi confronti, ha deciso di tornare alla propria vita e, per il momento, non sembra assolutamente pronta a tornare sui suoi passi. Da parte sua, Carlo sembra sempre più concentrato sulla conoscenza con le altre corteggiatrici e non sembra interessato ad andare a cercarla. Cecilia, dunque, non tornerà più in trasmissione? A quanto pare sì.

CECILIA ZAGARRIGO, DOPO CARLO ARRIVA LEONARDO

Carlo Pietropoli non è più il primo pensiero di Cecilia Zagarrigo. La corteggiatrice di Uomini e Donne sembra aver dimenticato definitivamente il tronista, soprattutto da quando è arrivato Leonardo, il suo nipotino. Cecilia, infatti, è diventata zia e l’arrivo del piccolo Leonardo sta riempiendo le giornate dell’ex corteggiatrice che dedica tutto il suo tempo libero al suo piccolo principe. “Il mio piccolo principe, benvenuto Leonardo”, scrive la Zagarrigo su Instagram pubblicando la prima foto in cui ha tra le braccia il nipotino. In atteda di trovare un amore con cui costruire una famiglia, Cecilia si gode l’amore incondizionato che le regala il piccolo Leonardo.





