Cecilia Zagarrigo/ Si avvicina a Stefano Macchi: “Se non avessi avuto te…” (Temptation Island Vip)

Cecilia Zagarrigo che intenzioni a con Stefano Macchi?

Cecilia Zagarrigo non intende fermarsi e anzi sembra essere riuscita persino a sbloccare Stefano Macchi. Nella puntata di Temptation Island Vip 2019 della settimana scorsa, abbiamo visto come la Single e il fidanzato di Anna Pettinelli siano riusciti a creare ancora di più un bel rapporto. All’inizio forse era lei a prendere l’iniziativa, fare di tutto per smuovere Macchi dalla sua serietà. Una volta sbloccato, lui ha colto la palla al balzo per trascorrere sempre di più dei giorni spensierati con la Tentatrice. E Anna? Nessuna parola sulla fidanzata, nel frattempo in lacrime nel villaggio delle donne. Lui invece mangia e si diverte, mentre Cecilia gli regala persino un libro e osa per prima andando a toccare un tema particolare: la possibilità di avere figli con Anna. Stefano ammette di aver pensato a volte di voler diventare padre, ma per ora non sente l’esigenza di diventare padre. “Se non avessi avuto te nel villaggio, non mi sarei mai legata a nessun altro“, dice la Single pensando al feeling nato fra loro. Clicca qui per guardare il video di Cecilia Zagarrigo e Stefano Macchi.

Cecilia Zagarrigo: il duetto con Stefano Macchi fa arrabbiare Anna Pettinelli

Cecilia Zagarrigo pensa di aver compreso fino in fondo Stefano Macchi: sa che quegli occhi da “topolino” sono un libro aperto. A Temptation Island Vip 2019 i due si trasformano persino in Bradley Cooper e Lady Gaga sulle note di Shallow. Lui la guarda con gli occhi a cuore, lei sorride incantata per le sue doti canterine. Ci sarà un nuovo video da guardare per Anna Pettinelli: Stefano e Cecilia si concederanno un giro in barca, come vedremo nella puntata di oggi. Divertito come non mai, Stefano azzarderà anche un balletto per la Single, facendola divertire. Saranno state le bollicine a dargli alla testa oppure la sensazione/timore della speaker è fondata? Agli occhi di Anna, Stefano avrebbe mandato diversi segnali a Cecilia ed avrebbe già dimostrato di avere un forte interesse nei suoi confronti. L’affetto c’è tutto, a partire da quel “Ceci” con cui è solito chiamarla, ma c’è davvero qualcosa di più? Oppure si tratta solo di una conoscenza, utile anche per riuscire a superare lo scoglio dei 21 giorni del reality?

